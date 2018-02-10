۷۲ تکواندوکار دختر در مسابقات بروجرد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تکواندو بانوان شهرستان بروجرد به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر با شرکت ٧٢ نفر ورزشکار در ۵ رده سنی شکوفه ها، خردسالان، جوانان و بزرگسالان با کمربندهای (زرد، سبز و آبی) و (قرمز، مشکی) بین باشگاه های هلال احمر، مقاومت و زاگرس برگزار شد.

در بخش شکوفه ها اسرا صیامی، زهرا سادات شاهی، رها یاراحمدی، بهاره مهربان، الینا گودرزی، مه گل حیدری زاده، لنا حجتی، عارفه رحیمی و تمنا شجاعی؛ در بخش خردسال کمربند (زرد، سبز و آبی) نرجس پاپی، ستایش سقا، فاطمه رضایی، طنین گودرزی، طناز گودرزی، زینب دیناروند، فاطمه اسلامی نیا و مهیا کرزبر، در بخش خردسال کمربند (قرمز و مشکی) مطهره نصراللهی و ستایش حسینی، در نونهالان کمربند (زرد، سبز، آبی) پریسا چگنی، حنانه مقدسی، مونا مرادی پور، مهشید یاراحمدی، زینب یاراحمدی، نرگس گودرزی و نرگس کرمی پور به عنوان نفرات برتر تجلیل شدند.

در بخش نوجوانان کمربند (زرد، سبز و آبی) زهرا کشوری، فاطمه رحیمی و زهرا گودرزی و در بخش جوانان بزرگسال زهرا گودرزی، فاطیما گودرزی، مرضیه کمره، مرضیه ابوالفتحی و معصومه ساکی حائز رتبه های برتر شدند.