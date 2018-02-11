کتی که روکش موتورسیکلت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به تازگی شرکتی یک کت موتورسواری تولید کرده که به به روکش موتورسیکلت نیز تبدیل می شود!

این روکش ضدآب در حال حاضر برای جمع آوری سرمایه تجاری سازی عرضه شده است. روکش مذکور در بخشی از پشت کت که شبیه یک کوله پشتی است، جمع می شود. بنابراین اگر روکش کثیف شود می توان آن را بدون آلوده کردن بقیه لباس جمع کرد.

این کت از پارچه ای با ترکیب ۶۵ درصد نایلون، ۳۵ درصدپلیستر با تویی پلیستر دوخته می شود. «روکش- کت» موتورسواری برای فضاهای شهری مناسب است.

گروهی از موتورسیکلت سواران و طراحان هنگ کنگی این کت را طراحی و تولید کرده اند. این کت با قیمت ۱۶۷ دلارعرضه می شود.