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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد:

اجرای ترفیع سالانه اساتید دانشگاه تهران/ افزایش کیفیت کلاس درس

اجرای ترفیع سالانه اساتید دانشگاه تهران/ افزایش کیفیت کلاس درس

رئیس دانشگاه تهران گفت: مدیران دانشگاه ها معتقدند که پرداخت مالی به اساتید بر اساس کمیت منجر به بحران کیفیت می شود و دانشگاه تهران به منظور ارتقاء کیفیت آیین نامه ترفیع را اجرا کرد.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین نامه ترفیع سالانه اساتید دانشگاه تهران مصوبه هیات امنا این دانشگاه است و درحال اجرا است.

وی افزود: در این آیین نامه کیفیت و ارتقا فعالیت های اساتید مورد توجه است.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تمامی مدیران دانشگاه ها معتقدند که پرداخت به ازای کمیت می تواند بحران کیفیت را برای دانشگاه ها به دنبال داشته باشد.

محمود نیلی احمدآبادی با اشاره به آیین نامه ترفیع سالانه اساتید دانشگاه تهران گفت: در گذشته به ازای دروس بیشتر و پایان نامه به اساتید حق التدریس و حق التحقیق پرداخت می شد که این امر پرداخت در مقابل کمیت بود.

وی عنوان کرد: به همین دلیل بخشی از افت کیفیت دانشگاهها به دلیل توجه به کمیت بود.

رئیس دانشگاه تهران گفت: بنابراین اعضای هیات علمی وقت لازم برای رسیدگی به دانشجویان را نداشتند.

نیلی احمدآبادی عنوان کرد: سیاست دانشگاه تهران ارتقا کیفیت بود که در این راستا آیین نامه ترفیع سالانه اساتید این دانشگاه تدوین و اجرایی شده است که در این آیین نامه تولید مقاله، افزایش کیفیت کلاس درس و رفع مشکلات جامعه از سوی اساتید مورد توجه است.

وی گفت: برهمین اساس امتیازات اساتید این دانشگاه در سه محور پایه عادی، ممتاز و ویژه اعطا می شود.

کد مطلب 4224521

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    نظرات

    • سلام GB ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
      0 0
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      بسیار خوب اما کیفیت کلاس نباید براساس نظرسنجی دانشجویی باشد
    • استاد IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      0 0
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      متاسفانه رضایت اکثر دانشجویان در این است که استاد کمتر درس بده، زود تعطیل کنه، نمره زیاد بده و اگه غیر از این باشه در ارزیابی آخر ترم کاملا غیرمنصفانه ارزیابی میکنن. به نظرم بسیار در حق استاد اجحاف میشه

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