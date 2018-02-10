باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی عصر امروز شنبه در مراسم افتتاح باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر که به مناسبت ایام الله دهه فجر برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه ما تکریم شان معلمان بوده و هر اندازه به فرهنگیان خدمت کنیم باز بدهکار فداکاری و تلاش فرهنگیان هستیم.

پاشایی افزود: در دهه فجر امسال ۵۰ پروژه عمرانی، آموزشی در دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی با هزینه ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شده است.

آیت الله جواد حاجی زاده امام جمعه اهر نیز در این مراسم گفت: فرهنگیان قشر مولد جامعه بوده و حق بزرگی بر گردن تمام افراد جامعه دارند.

فاز نخست باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر با زیربنایی ۱۸۰۰ مترمربع در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان افتتاح شد.

در خاتمه این مراسم، جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از سوی معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش و مسئولان شهرستان اهر در راستای اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پرورش مورد تجلیل قرار گرفت.

همچنین معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش با همراهی مسئولان استانی و شهرستانی از پدر شهیدان توفیقی عیادت کرد.