بودجه آموزش و پرورش امسال ۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نجفی عصر امروز شنبه در مراسم افتتاح باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر که به مناسبت ایام الله دهه فجر برگزار شد، بابیان اینکه در هر حال نباید از تاثیرات فضای مجازی در جامعه غافل شویم اظهار کرد: دستگاه تعلیم و تربیت اینکه گفته شود تنها متولی تعلیم و تربیت دانش آموزان است نیست بلکه سایر دستگاه ها و نهادها در این زمینه نقش دارند.

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش عناصر اصلی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را معلمان و دانش آموزان ذکر کرد و افزود: افق و چشم انداز وزارت آموزش و پرورش با سند تحول بنیادین مشخص می شود و در این میان می توان گفت که معلمان و دانش آموزان عنصر اصلی این سند هستند.

وی از تخصیص بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی دولت تدبیر و امید به وزارت آموزش و پرورش خبر داد، ادامه داد: امسال رقم بودجه ای که به وزارت آموزش و پرورش تخصیص یافته ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و اگر با میزان بودجه سال گذشته مقایسه کنیم شاهد افزایش بودجه ۹ هزار میلیادی این وزارتخانه در سال جاری بوده ایم.

نجفی در ادامه همچنین از افزایش سرانه دانش آموزی در سال آینده خبر داد، گفت: قرار است تا سرانه دانش آموزی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور ۸ هزار تومان افزایش یابد.

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه با اعتبار ۳۱ میلیارد تومانی مدارس قلع و قمعی در کشور تعیین تکلیف می شود، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۹ مدرسه در کشور دارای حکم قلع و قمع بوده که شناسایی کرده ایم برای خرید و یا تعیین تکلیف این مدارس به اعتبار ۳۱ میلیارد تومانی نیاز داریم.