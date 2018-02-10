بدهی بیمه ها به طرح تحول سلامت خدشه وارد نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی بعدازظهر شنبه در حاشیه سفر به بابل ضمن تاکید بر تدوام طرح تحول نظام سلامت با وجود بدهی یکصد هزار میلیارد ریالی سازمان های بیمه گر به بیمارستان های کشور با قوت و بدون هرگونه وقفه و خدشه گفت: تاکنون با وجود این مبلغ بدهی ، هیچ خدشه ای در اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارائه خدمات درمانی در این چارچوب به بیماران وارد نشده است و خدمات دهی بدون هرگونه وقفه و مشکل ادامه دارد.



وی افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت را یکی از خواسته های مهم مردم از دولت تدبیر و امید بوده است و بعد از اجرای این طرح انجام دستکم ۲ میلیون زایمان طبیعی به صورت رایگان در بیمارستان های کشور ثبت شده است.



جان بابایی تاسیس کلینیک های ویژه به منظور ارائه خدمات پزشکی تخصصی با نرخ دولتی به مردم را از دیگر مزیت های طرح تحول نظام سلامت دانست و گفت: براساس آن در این طرح ۲۵۰ کلینیک ویژه دولتی در کشور تاسیس شده است که از این میزان ۱۲۰ کلینیک در دهه فجر امسال بهره برداری می شود.



وی با بیان اینکه سالانه ۱۵۰ میلیون نفر از این کلینیک های ویژه دولتی خدمات دریافت می کنند افزود: ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان زیر هفت سال و مادران باردار را از خدمات کلینیک های ویژه دندانپزشکی در چارچوب طرح تحول نظام سلامت است.

جان بابایی اظهار داشت: دولت و مجلس و بویژه شخص رئیس جمهوری در ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت مصمم هستند و این طرح با قدرت ادامه می یابد و تا پیش از اجرای این طرح بیش از ۵۶ درصد هزینه درمان از جیب مردم پرداخت می شد ولی بعد از طرح تحول نظام سلامت این میزان کاهش چشمگیری یافته است.