به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی در مراسم افتتاح همزمان ۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی مهدیشهر که ظهر شنبه با حضور استاندار سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه مسئولان استان باید خدمترسانی به مردم را در اولویت قرار دهند، ابراز داشت: خدمترسانی به مردم راه معرفت الهی است لذا مسئولان با گرهگشایی باعث گشوده شدن در رحمت خداوند میشوند.
وی بابیان اینکه مدارا با مردم در گفتار و رفتار باعث حل شدن مشکلات آنها میشود، افزود: ۳۹ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران میگذرد لذا باید مردمی که طی این چهار دهه در همه عرصهها حضور داشتند همواره موردتکریم قرار گیرند و مشکلات آنها برطرف شود.
امامجمعه مهدیشهر بابیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا به بار نشست، ابراز داشت: اگر امروز علیرغم مشکلات اقتصادی، انواع تحریم و جنگ هشتساله در عرصه نظامی، پزشکی و دانش هستهای و علمی توانستیم به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کنیم، به برکت انقلاب اسلامی است.
بارانی بابیان اینکه امام راحل با انسانسازی، افراد بزرگی را تربیت و به جامعه معرفی کرد، بیان داشت: آوازههای انقلاب ایران بهگونهای است که کشورهای عربی از آن برای رسیدن به پیام آزادی الگوبرداری میکنند و اگر امروز دنیا ترامپ را وحشی میداند و ابهت آمریکا در جهان شکسته است به برکت اقتدار و عزت جمهوری اسلامی است.
وی بابیان اینکه عکس امام راحل و رهبر معظم انقلاب را در جشنهای کشور عراق اهدا میکنند، افزود: امروز ایران اسلامی در جهان اسلام اثرگذار است لذا باید دانست که امنیت موجود در منطقه را مدیون انقلاب اسلامی هستیم و باید شناخت این نعمت ارزشمند را به فرزندانمان آموزش دهیم.
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