۶۵ شغل در شهرستان اردل ایجاد شد

رحیم خدا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۶۵ شغل در شهرستان اردل با بهره برداری از پروژه های عمرانی به مناسبت دهه فجر ایجاد شد، اظهار داشت:به مناسبت دهه فجر ۳۰ طرح عمرانی در این شهرستان افتتاح شده است.

سرپرست فرمانداری اردل عنوان کرد: بیش از ۱۶۱ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح ها هزینه شده است.

شهرستان اردل به برکت انقلاب اسلامی توسعه یافت

وی با اشاره به اینکه شهرستان اردل به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است، بیان کرد: شهرستان اردل به برکت انقلاب اسلامی یکی از بزرگ ترین مناطق تولید ماهی سردآبی کشور به شمار می رود.

سرپرست فرمانداری اردل بیان کرد: پرورش ماهی یکی از ظرفیت های این شهرستان است که در این منطقه توسعه یافته است و اشتغال قابل توجهی در این منطقه ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: در دهه فجر کلنگ اجرای سه طرح جدید در این شهرستان بر زمین خورده است.

سرپرست فرمانداری اردل بیان کرد: اعتبار این طرح های جدید ۲۴ میلیارد ریال است.