احداث ۵۰ درصد پروژه های آموزش و پرورش در کشور توسط خیران

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نجفی عصر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از زحمات و تلاش های معلمان به این نکته اشاره کرد که تلاش معلمان در واقع کمک به آینده سازی کشور است، گفت: یکی از نیازهای ضروری جامعه امروزی توجه به اقتضائات در تربیت دانش آموزان است. باید توجه داشته باشیم تا دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور به درستی تربیت شوند.

وی با ابراز خرسندی از خروج بودجه وزارت آموزش و پرورش از تک رقمی، افزود: خوشبختانه بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش در راستای تعامل و همکاری با مجلس شورای اسلامی به دو رقمی رسید در حالی که تاکنون این طور نبوده و شرایط به گونه ای شد تا امسال شاهد افزایش ۹ هزار میلیارد تومانی بودجه بودیم.

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش بودجه وزارت آموزش و پرورش را با توجه به گستردگی مجموعه ناکافی دانست، اظهار داشت: با این که بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید اما با توجه به گستردگی مجموعه این بودجه برای تامین نیازها و کمبودهای وزارتخانه کافی نیست.

نجفی با اشاره به اجرای پروژه های آموزش و پرورش در کشور، گفت: خوشبختانه در سال جاری ۵۰ درصد پروژه های عمرانی آموزش و پرورش در سراسر کشور توسط خیران احداث شده به طوری که اگر همت خیرین نبود آموزش و پرورش با وضعیت فعلی منابع مالی به تنهایی نمی توانست از پس اجرای پروژه ها درآید.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش در حال حاضر بیش از پیش نیازمند حمایت های مادی و معنوی مسئولان، خیرین و مردم است چراکه اگر حتی ریالی در آموزش و پرورش هزینه و سرمایه گذاری شود به منزله قدم گذاشتن در راه رسیدن به توسعه پایدار به حساب می آید.

معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش در پایان با تاکید بر رایگان بودن گاز، برق و آب مدارس کشور از سال آینده، خاطرنشان کرد: بر اساس رایزنی هایی که با کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی داشتیم گاز، برق و آب مدارس کشور از سال آینده رایگان شد البته رایگان بودن خدمات منوط به رعایت استانداردهایی است که تعریف خواهد شد.