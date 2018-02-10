نمایشگاه فاطمیه و انقلاب در رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان پیش از ظهر شنبه در این مراسم اظهار داشت: همراه شدن این نمایشگاه و صحنههایی از مظلومیت و نحوه به شهادت رساندن امام علی (ع)، واقعه عاشورا و صحنه های اسارت و خرابههای شام با دوران دفاع مقدس که رزمندگان ما در آن سختیها مقابل دشمنان ایستادگی کردند، کاری ارزشمند است.
حجتالاسلام عباس رمضانیپور با اشاره به توانمندی امروز دفاعی کشور افزود: روزهای نخست جنگ حتی سیم خاردار هم باید وارد میکردیم و سلاحهای کمی داشتیم، بعد از یک سال از جنگ اسلحه کلاشینکف به دست ما رسید که با سختیهای زیادی باید تأمین میشد، اما ایمان بالاترین سلاح رزمندگان ما بود که کارآیی داشته و کارساز بوده و است.
وی تصریح کرد: امشب رأس ساعت ۲۱ در تمام شهر طنین اللهاکبر افکنده میشود، هر جا که هستید، ساعت ۲۱ را فراموش نکنید زیرا این اللهاکبر به اللهاکبرهای قبل از انقلاب گره خورده است.
امام جمعه رفسنجان یادآور شد: شکستن حکومت نظامی بختیار به فرمان امام خمینی (ره)، پیروزی انقلاب و جنگ و تمام عملیاتهای جنگ با ندای اللهاکبر رقم خورد.
رمضانیپور تأکید کرد: امروز دشمنان ما از جمله سرمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی از فریادهای اللهاکبر ملت ایران وحشت دارند، بنابراین باید این شعائر را با تمام توان و ایمان خود حفظ کنیم.
وی ادامه داد: فردا راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را برگزار میکنیم و طنین اللهاکبر را سر میدهیم، فردا ساعت ۹ صبح در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در رفسنجان از میدان علیبن ابیطالب (ع) به سمت میدان شهدا حضوری پرشکوه رقم میزنیم.
امام جمعه رفسنجان اضافه کرد: ۲۲ بهمن روز اقتداربخشی است و تمام این اقتدار نظام به حضور مردان و زنان این مملکت بوده است.
رمضانی پور با تقدیر از برگزارکنندگان این نمایشگاه ابراز داشت: خوب است با زحماتی که برای برگزاری این نمایشگاه کشیده شده است، این نمایشگاه در ایام عید نوروز هم دایر باشد و در بروشورهای تبلیغاتی شهر از آن تبلیغ شود تا مسافران نوروزی بازدید کنند،
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فاطمیه و انقلاب روایتی از تاریخ اسلام و ایران است که هر روز ساعت ۹ صبح تا پنج بعد از ظهر در خیابان پاسداران کوچه شماره دو دایر و بازدید برای عموم آزاد است.
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