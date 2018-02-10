به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن روحانی ریاست محترم جمهوری در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های سیاسی و بین المللی مقیم تهران به مناسبت سی ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت: خدمت همه سفرا، روسای نمایندگی ها و نمایندگی های سازمان های بین المللی خوش آمد عرض می کنم. برای من این جلسه به عنوان ارتباط ایران با نمایندگان جهان و در ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیار مبارک است.

وی افزود: در پیش از دو قرن پیش و یا حدود صد و پنجاه سال قبل به دلیل شرایط حمل و نقل ارتباط بین کشورها تنگاتنگ و نزدیک نبود. مدرن شدن وسایل حمل و نقل از قبیل کشتی، هواپیما و قطار باعث شد که روابط کشورها به هم نزدیک تر شود. مخصوصا زمانی که ارتباطات مالی از طریق بانک ها توانست نقل و انتقالات پولی و مالی را انجام دهد . در این شرایط جهان در یک پارادایم جدید قرار گرفت.

روحانی ادامه داد: برخی کشور ها در صنعت پیشرفت کرده بودند و در طرف دیگر کشورهای فراوانی بودند که از تکنولوژی محروم بودند اما منابع طبیعی فراوانی داشتند از همین جا بود که روابط جهان در حال توسعه به وجود آمد اما متاسفانه این روابط عادلانه نیست. کشورهای توسعه یافته با قیمت ناعادلانه منابع این کشورها را منتقل کرده و محصولات خود را با قیمت ناعادلانه به این کشورها فروختند و مسیر استعمار و استثمار از همین جا شروع شد و ملت هایی از اینجا ناچار به انقلاب شدند.

پیام انقلاب ما تجاوز به کشورهای دیگر نبود

رئیس جمهور گفت: در ۳۹ سال پیش به دلیل تحقیر ملت از طریق مداخلات مردم و زیر پا گذاشتن احساسات دینی مردم، انقلاب بزرگی در کشور به ثمر رسید و پیام جدیدی به مردم ارسال شد. پیام انقلاب ما صدور مدل حکومتی و تجاوز به کشورهای دیگر نبود، پیام انقلاب ما استقلال، عدم مداخله بیگانگان در کشورهای دیگر و روابط عادلانه با جهان بود.

وی با بیان اینکه با استقلال بانک های مرکزی در دنیا، تورم حداقلی با ثبات در ۹۰ درصد کشورها مستقر شد، ادامه داد: در اثر این امر توسعه یافتگی به وجود آمد و در نهایت بخشی از تولیدات صنعتی از کشورهای پیشرفته به جهان سوم منتقل و در نهایت تولید جهانی آغاز شد.

وی افزود: پیشرفت کشورهای شرق آسیا در سایه این تحول و پارادام جدید است؛ متاسفانه در این پارادایم جدید کشورهای خاورمیانه جدا ماندند و وارد این زنجیره اقتصاد جهانی نشدند.

روحانی عدم امنیت کافی، حضور و مداخلات قدرتهای بزرگ و سرکشی و تجاوز اسراییل در منطقه در ۷۰ سال اخیر را از جمله دلایل اصلی جداماندن کشورهای خاورمیانه از زنجیره اقتصاد جهانی برشمرد.

رییس جمهور با بیان اینکه ایران می تواند دروازه ای برای حضور کشورهای منطقه در پارادایم جدید باشد، گفت: ما در ایران، دوازده میلیون نفر تحصیل کرده دانشگاهی داریم؛ همچنین در حال حاضر ۴ میلیون نفر در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند.

روحانی اضافه کرد: زنان جامعه ایران، پیشرفته، تحصیل کرده و دارای فرهنگ حضور اجتماعی و فرهنگ کار و فعالیت فرصتی هستند. همچنین ایران دارای امنیت کافی و روابط دوستانه میان اقوام و مذاهب و دارای معادن غنی و دارای جایگاه جغرافیایی ممتاز و تولید نفت و گاز و انرژی به اندازه کافی است.

به صرفه جویی یک میلیون بشکه نفت در روز نیازمندیم

رییس جمهور افزود: ایران آمادگی دارد برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی فرصت های خوبی را برای کشورهای جهان فراهم کند.

روحانی در ادامه سخنرانی خود از اقلیم متنوع و آثار تاریخی ایران، برای بهره گیری در بخش گردشگری یاد کرد.

وی گفت: کشور ایران دارای مصرف نامتعادل انرژی است. مجموعا کشور به صرفه جویی برای یک میلیون بشکه نفت در روز نیاز دارد. این امکان را داریم، یک میلیون بشکه صرفه جویی کنیم بدون اینکه به توسعه مردم صدمه ای وارد شود.

همه خودروهای فرسوده طی ۴ سال جمع می شوند

روحانی تصریح کرد: کشورهای پیشرفته و صنعتی در زمینه صرفه جویی انرژی می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند. دولت دوازدهم تصمیم گرفته در یک فرصت ۴ ساله همه خودروهای فرسوده را از ناوگان خارج کند.

روحانی افزود: در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی یک فرصت بزرگ برای سرمایه‌گذاری در ایران هست؛ خوشبختانه در ۲ سال اخیر قراردادهای خوبی در این حوزه منعقد شده یا در حال انعقاد است.

وی تصریح کرد: منطقه ما برای حضور در اقتصاد و پارادایم جدید نیازمند امنیت است و این امنیت منطقه ای برای ایران و همه کشورهای منطقه بسیار مهم است؛ خطر تروریسم و تجزیه از خطراتی است که منطقه ما را تهدید می‌کند و جمهوری اسلامی ایران در هر دو زمینه در سال های گذشته بسیار فعال بوده و راه حل مشکلات منطقه را صرفا سیاسی دیده است.

راه حل مشکلات منطقه سیاسی است

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران راه حل مشکلات منطقه ای را صرفا سیاسی می داند، تاکید کرد: راه حل نظامی و سرازیر کردن سلاح های مخرب، راه حل مشکلات منطقه نیست؛ منطقه باید از طریق گفتگو به ثبات و امنیت کامل برسد.

روحانی ادامه داد: اگر کشوری فکر می کند که از طریق تقویت تروریسم و بمباران همسایگان می تواند به ثبات برسد، در خطا و اشتباه است.

وی تصریح کرد: ما آماده ایم برای امنیت منطقه بیش از گذشته فعال باشیم و در این رابطه همکاری همه کشورها را طالب هستیم.

رئیس جمهور در همین رابطه خاطرنشان کرد: امروز روابط دو، سه و چندجانبه ای در منطقه داریم که همگان آن را به نفع ثبات منطقه می دانند.

برجام مدل صلح آمیز برای حل اختلافات است

روحانی به توافق هسته ای ایران و ۱+۵ اشاره کرد و اظهار داشت: برجام یک مدل مهم با رویکرد صلح آمیز برای حل و فصل مشکلات جهانی است؛ این رویکرد می تواند منطقه و جهان را از امنیت بیشتر منتفع کند و منطقه را از همکاری های بیشتر برای صلح و ثبات بهره مند سازد.

وی با اشاره به بدعهدی برخی طرف های برجام تصریح کرد: اگر طرف های برجام به تمامی تعهدات خود به خوبی عمل می کردند و به ویژه اگر آمریکا به تعهداتش پایبند بود، امروز شاهد منطقه ای بهتر و روابط سیاسی بهتری در منطقه و جهان بودیم؛ اگر برجام به طور کامل عملیاتی می شد، ایران برای آنکه برای حل سایر مسائل با دیگران وارد گفتگو شود، آماده بود.

خروج از برجام؛ خطاب استراتژیک آمریکا

رئیس جمهور عنوان کرد: آنچه آمریکا انجام می دهد اگر یک بازی سیاسی نباشد و تصمیم به کنار رفتن از این معاهده داشته باشد، به صراحت می گویم که یک خطای استراتژیک و بزرگ است و تاریخ شاهد بزرگترین خطای آمریکا خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم برجام پایدار بماند و مدل مناسبی برای حل معضلات در منطقه و جهان باشد گفت: ایران همچون گذشته که هیچ گاه تعهدی را زیر پا نگذاشته و بعد از انقلاب هم بر تعهدات رژیم سابق متعهد ماند، در موضوع برجام هم آغازگر نقض برجام نخواهد بود؛ اما اگر آمریکا دچار اشتباه شود خسارت های سنگینی خواهد دید.

وی در پایان گفت: اراده و تصمیم ما روابط دوستانه با همه کشورهایی است که نسبت به منافع ملی ایران مطامعی ندارند و می خواهند روابط دوستانه خود را ادامه دهیم.