اعلام همبستگی جبهه آزادیبخش فلسطین با دولت و ملت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبهه آزادیبخش فلسطین با سوریه در برابر تجاوزگری های رژیم صهیونیستی اعلام همبستگی کرد.

بر اساس این گزارش، جبهه آزادیبخش فلسطین همچنین از اقدام دمشق در سرنگون ساختن جنگنده رژیم صهیونیستی حمایت کرد.

این جبهه همچنین از مردم کشورهای عربی و تمامی گروه ها و جریان های سیاسی جهان عرب خواست تا از دولت و ملت سوریه در برابر فشارهای رژیم صهیونیستی حمایت کنند.

جبهه آزادیبخش فلسطین همچنین از مردم کشورهای عربی خواست تا با تلاش های حکام عرب برای تجزیه سوریه و تضعیف آن، مقابله کنند.

گفتنی است، پیشتر جنبش مقاومت اسلامی حماس حمایت خود از مقابله سوریه با تجاوزگری های اسرائیل را اعلام کرده بود.