به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آسیا، در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس دو طبقه در هنگ‌کنگ ۱۹ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر مجروح شدند.

پلیس اعلام کرد که علت این حادثه مشخص نیست؛ اما تحقیقات در این باره را آغاز کرده است.

بر اساس اعلام پلیس، این رویداد در جاده «تای پو» و در نزدیکی این شهر به وقوع پیوسته است.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که حال برخی از زخمی های این رویداد وخیم بوده و لذا احتمال افزایش تلفات حادثه مذکور وجود دارد.

این در حالیست که بر اساس اعلام یکی از شاهدان عینی، اتوبوس مذکور بیش از حد مجاز سرعت داشته به دلیل ناتوانی راننده در کنترل آن واژگون شده است.