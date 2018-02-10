برخی شبکه های رادیو و تلویزیون سوریه در معرض پارازیت قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به اسپوتنیک، عماد ساره وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: برخی شبکه های رادیو و تلویزیون سوریه در معرض پارازیت عمدی قرار گرفته اند. متخصصان در حال رفع مشکل و بازگردانیدن اوضاع به حالت عادی هستند.

وی افزود: آنچه ضد شبکه های السوریه و التربویه و رادیو سوریانا از پارازیت عمدی رخ داده نشان و گواه جدیدی از نقش برجسته رسانه های سوری در پوشش دادن تحولات سوریه و توان آن پوشش شفاف حوادث و رخدادهاست.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: مسئولان فنی و مهندسان در حال رفع مشکل پارازیت هستند و همه اقدامات لازم به منظور پخش از یوتیوب، فیسبوک و تلگرام به عمل آمده است.

ساره گفت: جنگ فقط در عرصه نظامی نیست بلکه جنگ فرهنگی، فکری، اقتصادی و رسانه ای است. رسانه های سوری گام به گام در کنار ارتش سوریه حرکت می کنند و به پوشش همه تحولات اوضاع در سوریه با شفافیت عمل می کنند و در راستای رسوا کردن همه تلاش های رژیم صهیونیستی برای وارونه جلوه دادن حقایق حرکت خواهند کرد.