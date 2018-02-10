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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۹

وزیر اطلاع رسانی سوریه:

برخی شبکه های رادیو و تلویزیون سوریه در معرض پارازیت قرار گرفتند

برخی شبکه های رادیو و تلویزیون سوریه در معرض پارازیت قرار گرفتند

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به اینکه برخی شبکه های رادیو و تلویزیون این کشور در معرض پارازیت عمدی قرار گرفته اند، آنرا نشان دهنده نقش چشمگیر رسانه های این کشور در پوشش شفاف تحولات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به اسپوتنیک، عماد ساره وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: برخی شبکه های رادیو و تلویزیون سوریه در معرض پارازیت عمدی قرار گرفته اند. متخصصان در حال رفع مشکل و بازگردانیدن اوضاع به حالت عادی هستند.

وی افزود: آنچه ضد شبکه های السوریه و التربویه و رادیو سوریانا از پارازیت عمدی رخ داده نشان و گواه جدیدی از نقش برجسته رسانه های سوری در پوشش دادن تحولات سوریه و توان آن پوشش شفاف حوادث و رخدادهاست.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد: مسئولان فنی و مهندسان در حال رفع مشکل پارازیت هستند و همه اقدامات لازم به منظور پخش از یوتیوب، فیسبوک و تلگرام به عمل آمده است.

ساره گفت: جنگ فقط در عرصه نظامی نیست بلکه جنگ فرهنگی، فکری، اقتصادی و رسانه ای است. رسانه های سوری گام به گام در کنار ارتش سوریه حرکت می کنند و به پوشش همه تحولات اوضاع در سوریه با شفافیت عمل می کنند و در راستای رسوا کردن همه تلاش های رژیم صهیونیستی برای وارونه جلوه دادن حقایق حرکت خواهند کرد.

کد مطلب 4224575

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