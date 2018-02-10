به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم قلندری ظهر شنبه در بازدید از پروژه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج افزود: همچنین طی ماه جاری بیش از ۵۰۰ متر توسعه شبکه آب در سطح شهر یاسوج انجام گرفت.

قلندری تصریح کرد: طی همین مدت ۲۵۰ فقره انشعاب فاضلاب در سطح شهر یاسوج نصب و اجرا شد.

قلندری با اشاره به روند توسعه شبکه توزیع آب شهر یاسوج، گفت: قدیمی بودن شبکه توزیع آب شهر باعث شد که مهندسی مجدد شبکه توزیع و خطوط اصلی و زون‌بندی شبکه آب شهر یاسوج در دستور کار آبفای یاسوج قرار گیرد.

مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج شکستگی های متعدد شبکه توزیع آب یاسوج را از اصلی‌ترین چالش‌های آبفای یاسوج دانست و بیان کرد: طی ماه جاری بیش از ۳۰۰ مورد شکستگی شبکه توزیع آب در سطح شهر یاسوج برطرف شد.