شهرداری رباط کریم ۱۱۴ میلیارد تومان بدهی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزمانی، عصر شنبه با حضور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران طی سخنانی اظهار داشت: شهرداری رباط کریم مبلغی بالغ بر ۱۱۴ میلیارد تومان بدهی در حوزه های مختلف و به پیمانکاران و تامین اجتماعی و صاحبان زمین هایی که بدون اذن آنان تصرف شده بود، می باشد.

میرزمانی افزود: امروز نزدیک به ۶ میلیارد تومان از بدهی گذشته پرداخت شده است و بخش اعظم آن بدهی به پرسنل بود هم حوزه حقوقی و هم تامین اجتماعی که خوشبختانه همگی تسویه شد و پرداخت حقوق ها نیز به روز شده است.

وی با بیان اینکه قول داده بودیم که تا ۲۲ بهمن ۲۲ پروژه عمرانی کوچک و بزرگ را به انجام برسانیم گفت: ما در ۷ نقطه از شهر ۳ پروژه را تعریف کرده ایم و با برنامه ریزی های صورت گرفته این پروژه ها در مدت کمتر از ۳ ماه به بهره برداری می رسید که این پروژه ها عبارت است از؛ زمین چمن مصنوعی، پارک محلی ۱۵۰۰ متری و فرهنگسرای ۱۵۰ متری برای محله های کمتر توسعه یافته بود.

شهردار رباط کریم اظهار داشت: با توجه به اینکه پارلمان شهری رباط کریم محدودیتی را از لحاظ خدمات دهی عمرانی برای شهرداری در نظر نگرفته بود تصمیم بر این شد که ۲۰۰ هکتار از زمین های منابع طبیعی تحویل گرفته شود و درختان مثمری که با فضای اقلیمی ما سازگار است کاشته شد، مورد دوم مکاتبه ای با اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تعریض ۲ جاده پرخطر شتر خوار و کیکاور انجام شد که به دلیل عدم مدیریت صحیح تعداد زیادی از شهروندان دچار آسیب می شوند و مراحل مطالعاتی آن در دست بررسی می باشد.

میر زمانی با بیان اینکه آسفالت ریزی جاده وهن آباد و احداث بلوار نبوت نیز از دیگر اقدامات انجام شده شهرداری می باشد. بازسازی فرهنگسرای معلم و سراهای فرهنگی که در اولویت ما قرار دارند تا ۲۰ روز آینده کاملا مورد استفاده خواهد بود.

وی افزود: از دیگر خدمات شهرداری احداث ساختمان خدمات شهری می باشد و در پارک معلم نیز بحث المان شهدا را داشته ایم و در مرحله پایانی خواهد بود و ۲۲ اسفند از این المان ها رونمایی می شود و همچنین شهرداری در بارش برف اخیر برای خرید اسنوکر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است و ۴ دستگاه خودرو به برف روب مجهز شده است که ۲ دستگاه را تحویل گرفته ایم.

شهردار رباط کریم در پایان گفت: در مواقع بحران ما خودمان دچار بحران هستیم چرا که ما برای مدیریت بحران باید امکاناتی را در اختیار داشته باشیم و وقتی سوله بحران در محلی احداث شده است که منازل مسکونی بافت فرسوده قرار دارند چگونه می شود این بحران را مدیریت کرد.