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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲

/ مهمترین عناوین خبری فناوری در 24 ساعت گذشته /

گشتی در دنیای دانش

گشتی در دنیای دانش

استفاده از جی. پی.اس برای درک بیشتر زمین لرزه ها، یافته محققان استرالیایی برای مقابله با پیر شدن پوست و تولید باندهای نانویی برای التیام سریع زخم مهمترین عناوین خبری فناوری در 24 ساعت گذشته بوده است.

آمریکایی ها در اینترنت و فناوری اطلاعات غرق شده اند
بی.بی.سی: مطالعات جدید در آمریکا نشان داده است در سال آینده آمریکایی ها 5 برابر بیشتر از اینترنت و فنواری اطلاعات استفاده خواهند کرد.

ویتنام پذیرای رقابت رباتیک دانشجویان آسیا پاسفیک
وی.ان.ای: قرار است در سال 2007 رقابت رباتیک میان دانشجویانی از منطقه آسیا پاسفیک در ویتنام برگزارشود.                                                                                                 

یافته محققان استرالیایی برای مقابله با پیر شدن پوست
مجله سی.سی.ان: محققان استرالیایی فرمول شیمیایی جدیدی برای مقابله با فرآیند پیری پوست ارایه کرده اند.

نوسان سرطان ها در سراسر جهان
ساینس دیلی: مطالعات جهانی نشان می دهد در حالیکه برخی سرطان ها در سراسر جهان در حال از بین رفتن هستند انواع دیگری از آنها نیز در حال افزایش چشمگیر هستند.

موافقت ناسا با پیاده روی فضایی چهارم
نیوز: ناسا موافقت کرد که درصورت نیاز پیاده روی چهارم فضانوردان برای جمع آوری صفحه خورشیدی ایستگاه انجام شود.

تولید باندهای نانویی برای التیام سریع زخم
دیلی تکنولوژی: دانشمندان آمریکایی باند زخمی با استفاده از فناوری نانو برای التیام سریع زخم طراحی و تولید کردند.

هشدار فائو درخصوص انقراض نسل جانوران
شین هوا: سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل هشدار داد 20 درصد از جانوران زمین در معرض انقراض نسل قرار دارند.

استفاده از جی. پی.اس برای درک بهتر زمین لرزه ها
اینگجت نیوز: برای نخستین بار در جهان دانشمندان از آنتن های جی.پی.اس برای درک بیشتر زمین لرزه ها استفاده خواهند کرد.

کد مطلب 422458

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