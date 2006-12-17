گشتی در دنیای دانش

استفاده از جی. پی.اس برای درک بیشتر زمین لرزه ها، یافته محققان استرالیایی برای مقابله با پیر شدن پوست و تولید باندهای نانویی برای التیام سریع زخم مهمترین عناوین خبری فناوری در 24 ساعت گذشته بوده است.