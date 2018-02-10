دعوت مسئولان استان ایلام برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی نماینده ولی فقیه در استان و قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در پیام مشترکی از آحاد مختلف مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در بخشی از این پیام مشترک آمده است: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به روان مطهر بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) درود می فرستیم تحقق و استمرار این انقلاب الهی محصول خون ها و جانبازی های شهدا و از خودگذشتگی های مردمانی است که دل در گرو آرمان ها و اهداف بلند آن نهادند و برای استمرار و استحکام آن رنج های فراوانی کشیدند این انقلاب مردمی ترین انقلاب جهان است که آحاد مردم آن را از خود می دانند دشمنان خام اندیش و عوامل سرسپرده داخلی آنها باید بدانند انقلاب اسلامی آسان به دست نیامده است که با وزش هر باد بی هدفی آسان از دست برود.

فردا عموم مردم مرزدار و انقلابی استان ایلام با حضور در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن بار دیگر نشان خواهند داد که مدافع انقلاب، نظام و ولایت فقیه بوده و خواهند بود و توطئه های دشمنان خللی در اصل ملت ایران برای توسعه، پیشرفت و دفاع از آرمان های نظام و انقلاب ایجاد نخواهد کرد.