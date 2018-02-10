نبود بازار فروش از مهمترین موانع توسعه کالاهای روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در جلسه بررسی تسهیلات طرح توسعه روستایی اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در روستاها این است که کالاهای تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و همین عامل باعث می شود بازار مناسبی نیز پیدا نکنند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم خلاقیت و نوآوری را در تولید این محصولات وارد کنیم تا مشتریان داخلی و خارجی رغبت بیشتری برای خرید این کالاها داشته باشند.

استاندار ایلام اضافه کرد: وجود مدیرانی دلسوز و فعال که قدرت ریسک داشته باشند در تحقق اهداف طرح توسعه روستایی بسیار تعیین کننده است.

سلیمانی دشتکی گفت: استان ایلام سرشار از منابع خدادادی همچون نفت و گاز و آب و خاک حاصلخیز است و زیبنده این استان نیست که جوانان آن با معضل بیکاری مواجه باشند.

وی از عموم دستگاه های مسئول در حوزه توسعه روستایی خواست طرحهای کارشناسی شده خود را به منظور دریافت تسهیلات این بخش که با کارمزد ۴ و ۶ درصد پرداخت می شود ارسال کنند.

استاندار ایلام یکی از اصلی ترین برنامه های دولت در این استان را توسعه زمین های آبی عنوان کرد و گفت: قرار است سطح زیر کشت این اراضی در استان از ۷۰ هزار هکتار کنونی به

بیش از ۱۷۰ هزار هکتار برسد و در همین راستا نیز هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهوری طرح ۳۷ هزار هکتاری آبیاری و زهکشی دشت عباس در دهلران به بهره برداری رسید.