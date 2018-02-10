فراخوان جشنواره بین المللی«باروت خیس» برای انتخاب دشمن بشریت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری جشنواره بین المللی «باروت خیس» در اطلاعیه ای از مردم خواست از بین سه کاندیدای راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره، دشمن شماره یک بشریت را انتخاب کنند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در تمام طول تاریخ بوده‌اند گردنکشان و مستکبرانی، که در پناه سرنیزه ظلم و سرمایه تزویر کوشیده‌اند بر بی‌پناهان و مستضعفان حکومت کنند و با چپاول حق ضعیفان، بر قدرت و ثروت و شوکت خود بیفزایند عصر حاضر اما عصر استکبار مدرن است که ملت‌های ستم‌دیده را به شکل‌های گوناگون زیر یوغ مستکبران می‌خواهد.

جشنواره بین‌المللی «باروت خیس» هم‌فکری و هم‌افزایی اهل فکر و اهل درد است است برای نمایاندن چهره واقعی زورمداران، پول‌پرستان و مستکبران.

امسال ستاد مردمی جشنواره بنا دارد از بین سه کاندیدای راه‌یافته به مرحله نهایی، بر اساس آرای مردمی یک نفر را بعنوان مقام برگزیده در رشته دشمنی با حق و حقیقت، معرفی کند. از این‌رو، از همه طالبان حق و عدالت دعوت می‌کنیم تا با شرکت در این رای‌گیری، از میان نامزدهای زیر دشمن برتر بشریت را انتخاب کنند:

۱- دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، به پاس به رسیمت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی و حمایت مستمر از جنایات صهیونیست‌ها، تهدید دائمی کشورهای مستقل و تلاش برای ایجاد جنگ و آشوب در هر گوشه از جهان، حمایت از جنایات آل‌سعود در یمن و مشارکت در کشتار مردم بی‌گناه یمن.

۲- بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم جعلی صهیونیستی، به پاس تهدیدهای همیشگی نظامی علیه کشورهای اسلامی، دستیابی به رکورد کشتار ۵۷۸ کودک ظرف مدت ۵۱ روز، ادامه غصب کشور فلسطین و ظلم روزانه علیه مسلمانان و مسیحیان.

۳- نیکی هیلی سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، به پاس حمایت از کشتار مردم مظلوم یمن توسط آل‌سعود و حمایت سرسختانه از جنایات رژیم صهیونیستی.

ستاد مردمی ششمین جشنواره بین‌المللی «باروت خیس» بنا دارد با انتخاب مستقیم مردم هوشیار و بیدار در همه‌جای جهان و همه کسانی که تشنه حقیقت و عدالتند، یک نفر را شایسته دریافت تندیس باروت خیس اعلام نماید و جایزه «باروت خیس» را که نماد ناتوانی مستکبران عالم در مواجهه و مقابله با حقیقت است. برای وی ارسال کند.

این حرکت قدم کوچکی خواهد بود در مبارزه اهل حق و حقیقت، علیه ظلم و تباهی سازمان‌یافته.

ستاد مردمی جایزه بین‌المللی «باروت خیس»