رفع مشکلات مودیان استان/ بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریفی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اختیارات بخشودگی تا ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش مودیان مالیاتی به معاونین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده استان تفویض گردیده است.

شریفی با بیان اینکه مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی می توانند تا پایان سال جاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و پرداخت اصل مالیات، نسبت به تسویه حساب اقدام کنند، گفت: آنها می توانند از حداکثر تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی بهره مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: قشر عظیمی از مردم، مخاطب نظام مالیاتی هستند و باید احترام به ارباب رجوع، رفع مشکلات مودیان و تعامل و توافق با آنان برای وصول عادلانه مالیات، در دستور کار مدیران و کارکنان اداره کل است.

وی افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از فضای کسب و کار، تولید و اشتغال، چنانچه مودیان محترم مالیاتی نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود تا پایان سال جاری اقدام نمایند، در خصوص جرایم قابل بخشش، مطابق قوانین و مقررات مربوطه حداکثر مساعدت برای بخشودگی معمول خواهد شد.