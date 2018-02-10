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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

مدیر کل هواشناسی ایلام:

توده بارشی ایلام را فرا می گیرد

توده بارشی ایلام را فرا می گیرد

ایلام-مدیر کل هواشناسی ایلام از ورود یک توده بارشی جدید به این استان از روز دوشنبه خبر داد.

یوسف شیخ الملوکی گفت: بخش های مختلف استان ایلام از عصر دوشنبه شاهد ورود یک توده بارشی جدید خواهد بود.

وی تاکید کرد: این توده تا روز چهارشنبه در استان فعال خواهد بود و در ابتدا از قدرت چندانی برخوردار نیست ولی از اواخر وقت سه شنبه و چهارشنبه بر شدت بارش ها افزوده می شود.

مدیر کل هواشناسی ایلام اضافه کرد: افزایش سرعت باد و ورود رقیق توده گرد و غبار از پیامدهای این توده بارشی است.

شیخ الملوکی گفت: پس از پایان فعالیت این توده در روز چهارشنبه سامانه دیگری نیز از اواخر وقت جمعه وارد استان می شود که به نسبت توده قبلی از قدرت بیشتری برخوردار بوده و امید داریم بارندگی های مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

شیخ الملوکی گفت: از اواحر بهمن ماه تا ابتدای اسفند توده های متعدد بارشی وارد می شوند و امیدواریم از قدرت لازم برای بارندگی برخوردار باشند تا بخشی از کمبودهای ماه های گذشته جبران شود.

کد مطلب 4224602

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