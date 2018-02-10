به گزارش خبرنگار مهر، قلی الله قلی زاده عصر امروز شنبه از پوشش نامناسب اینترنت و تلویزیونی در شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند انتقاد کرد و گفت: طی جلساتی که با صدا و سیما و وزارت ارتباطات داشتهایم مقرر شد تا تعدادی از روستاهای این منطقه تحت پوشش تلفن همراه، ثابت و اینترنت قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه برخی از مناطق کلیبر، خداآفرین و هوراند به لحاظ مرزی بودن از پوشش ضعیف تلویزیون و رادیو رنج میبرند، افزود: متأسفانه مردم این منطقه بدون هیچ گیرندهای ناچاراً مجبور به تماشای برنامههای تلویزیونی ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و حتی ترکیه هستند از بابت اینکه روستائیان کلیبری، خداآفرینی و هوراندی با اینکه در خاک جمهوری اسلامیزندگی میکنند اما از تماشای برنامههای صدا و سیما محروماند.
الله قلی زاده ادامه داد: مردم این منطقه مرزی برنامههای تلویزیونی کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و حتی ترکیه بهراحتی دریافت میکنند و تبعات فرهنگی و اجتماعی این شبکهها بسیار است و لازم است تا سازمان صدا و سیما برای حل ریشهای آن اقدامیکند.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه کودکانی که پای تماشای برنامههای کشورهای همجوار مینشینند آثار نامطلوبی برای آینده این کودکان خواهد داشت، گفت: برنامههای تلویزیونی کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه که عمدتاً متناسب با فرهنگ اصیل و بومی ما نیست میتواند به ضرر فرهنگ ایرانی و اسلامی ما تمام شود.
وی یادآور شد: طبق قولهایی که سازمان و صدا و سیما و صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی دادهاند امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحت پوشش قرار گرفتن و بهرهمندی مردم مناطق روستایی کلیبر، خداآفرین و هوراند از برنامههای تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشیم.
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