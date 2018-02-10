بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، محسن بیگلری در جمع خبرنگاران شهرستان سقز گفت: بی شک ارتباط و هم افزایی بیشتر نماینده مجلس و خبرنگاران موجب پیشرفت کارها مطالبه خواهی و اعمال نظارت بهتر بر دستگاه های اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: ۱۵ میلیارد تومان برای جاده های سقز و بانه و اطراف آنها، ۵ میلیارد برای مطالعه و اجرایی شدن راه آهن میاندوآب- سقز، ۴ میلیارد برای فرودگاه سقز اضافه بر اعتبارات جاری در بودجه سال آینده گنجانده شده است.

وی عنوان کرد: برای فرودگاه سقز تذکر کتبی ارائه و به وزیر به علت ضعف عملکرد شرکت فرودگاه ها اعتراض کرده ام، بزودی در این رابطه جلسه ای تشکیل خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: برنده مناقصه پروژه مذکور معلوم شده است و امیدواریم تا ۳ سال آینده به بهره برداری برسد.

بیگلری بازگشایی مرز سیف سقز را قطعی خواند و بیان کرد: ۵ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های آن اختصاص یافته است و کارت تجارت الکترونیکی به مرزنشینان سقز، بانه، مریوان و سروآباد نیز اعطا می شود.

وی گردش نخبگان و مدیریتی را امری ضروری خواند و اظهارداشت: مهمترین مشکل یک نماینده دخالت در عزل و نصب ها است.

وی عملکرد و نحوه اقدامات نماینده را متناسب با مشکلات حوزه انتخابیه او ذکر کرد و افزود: طرح های توسعه غرب و شرق کشور توسط وزارت کشور تهیه اما اقدامات اجرایی صورت نگرفته است.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی بر اجرایی کردن سند توسعه کردستان تاکید کرد و، گفت: با هر نوع تخلف سازمانی بشدت مخالف هستیم و از دستگاه های نظارتی انتظار پیگیری جدی را داریم.