پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی در قزوین آغاز شد

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی سال ۱۳۹۷ حمل ونقل جاده ای اظهارداشت: در روزهای پایانی سال شاهد برنامه ریزی مردم برای سفر به اقصی نقاط کشور هستیم که در این راستا با پیش فروش بلیت ها همراه مسافران شده ایم.

قیمت بلیت ناوگان مسافری عمومی ثابت ماند

وی افزود: به منظور ایجاد فرصت مناسب برای مسافران و برنامه ریزی بهتر در سفر و ترویج فرهنگ «سفر برنامه ریزی شده» تلاش کرده ایم تا پیش فروش بلیت در محل پایانه های عمومی مسافربری و همچنین دفاتر مرکزی و دفتر فروش بلیت در شرکت های مسافربری بدون افزایش نرخ و با قیمت های فعلی صورت گیرد.

پیرنون تصریح کرد: با تشکیل ستاد نوروزی در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ارائه خدمات مطلوب در جابجایی مسافر و جلب رضایت مسافران در ایام نوروز، اطلاع ‌رسانی گسترده ای صورت گرفته وبا نهادهای مختلف از جمله پلیس راه برای کنترل رانندگان، بررسی استانداردهای فنی وسایل‌ نقلیه عمومی مسافربری به ویژه ناوگان کمکی هماهنگی لازم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد:این اقدامات برای افزایش ایمنی و آسایش در ترافیک محورهای استان در ایام نوروز صورت گرفته و مقرر شده خدمات امداد خودرو و نیز جرثقیل های امداد جاده ای بصورت شبانه روزی توسط شرکت های خدمات خودرویی ارائه شود.

پیرنون یادآورشد: با تشکیل تیم نظارت و بازرسی ماموران ما در مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی حضور یافته و نوع خدمت رصانی را کنترل می کنند.

وی بیان کرد: خدمات ارائه شده توسط دستگاههای ذیربط و نحوه آماده سازی و تامین مبلمان راه ها نظیر خط کشی راه ها، ساماندهی علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی راه ها، پاکسازی حاشیه راهها، رنگ آمیزی پایه علائم

هشدار دهنده وآشکارسازی نقاط پرحادثه برای ارتقاء ایمنی مسافران ازموارد پیش‌بینی شده در طرح نوروزی است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قزوین بیان کرد:تدبیر لازم برای کنترل ونظارت محسوس ونامحسوس نحوه سرویس‌ دهی به مسافران نیز اجرا می شود تا خدمات مناسبی به مسافران داده شود که در این راستا علاوه بر نظارت فیزیکی، از طریق تلفن گویا، صندوق‌های انتقاد و پیشنهاد، طرح نظرسنجی، برقراری ارتباط با مسافران این وضعیت رصد می شود.

وضعیت سرویس دهی رانندگان و مجتمع های بین راهای کنترل می شود

پیرنون اظهارداشت: همچنین با بهره ‌گیری از سامانه شماره ۳۰۰۰۱۴۳ با پیش شماره ۰۲۸ برای دریافت دیدگاهها و مشکلات احتمالی استفاده ‌کنندگان از وسایل ‌نقلیه عمومی به صورت شبانه‌روزی، سامانه نظارت مردمی ۱۱۰۱۲۰ پلیس راه به منظور جلب مشارکت مردمی و افزایش ایمنی سفر و کاهش سوانح، سامانه اطلاع رسانی ۳۰۰۰۷۰۷۰

برای ارتباط مردمی و اعلام نظر از وضعیت نمازخانه ها و مساجد بین راهی در دستور کار است.

وی افزود: شهروندان قبل از سفر می توانند به منظور مدیریت سفرهای خود درصورت استفاده از ناوگان عمومی ضمن تهیه بلیت مورد نیاز با بهره گیری از سامانه پیام کوتاه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها اطلاع پیدا کنند.

پیرنون تصریح کرد: این سامانه از طریق نرم افزار۱۴۱ نیز قابل دسترسی است که از طریق برنامه بازار و یا تارنمای www.۱۴۱.ir بصورت رایگان قابل دریافت و نصب بر روی گوشی های تلفن همراه است.

وی اظهارامیدواری کرد با برنامه ریزی مناسب و عمل به توصیه های ارائه شده از سوی مسئولان و تهیه بلیت در زمان مناسب سفرهای شاد و مفرح و بدون حادثه ای برای همه مسافران و رانندگان رقم بخورد.