هاآرتص اذعان کرد: «بشار اسد» از هشدار به مرحله اجرا وارد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی «هاآرتص» به دنبال ساقط شدن جنگنده این رژیم توسط ارتش سوریه در تحلیلی اعلام کرد: «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه از مرحله «هشدار» به مرحله «اجرا» وارد شده است.

در ادامه تحلیل این رسانه صهیونیستی در این باره آمده است: اگر مشخص شود که نظامیان و یا مستشاران ایرانی در حمله جنگنده های اسرائیلی کشته شده اند، اوضاع جاری از «بد» به «بدتر» نیز مبدل خواهد شد.

رسانه مذکور در ادامه افزود: این اولین بار است که جنگنده اسرائیلی به این شکل مورد اصابت پدافند هوائی سوریه قرار می گیرد. اسد مدت ها است به اسرائیل هشدار می دهد که به حملات جنگنده های تل آویو پاسخ خواهد داد؛ آخرین هشدار دمشق نیز هفته گذشته و به دنبال هدف قراردادن یک کارخانه در نزدیکی دمشق به انجام رسید.

این تحلیل در ادامه تصریح کرد: شلیک موشک های پدافند هوائی به سوی جنگنده های اسرائیلی در واکنش به هشدارهای پیشین اسد صورت گرفته است و لذا نشان از احساس قدرت جدید دمشق در برابر تل آویو خواهد بود.