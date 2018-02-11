۲۲ بهمن روز نمایش شکوه ملت ایران است

حجتالاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ۲۲ بهمن را دستاورد بزرگ بیسابقه و تاریخی ملت ایران دانست و اظهار کرد: در این روز مردم توانستند حکومت دو هزار و ۵۰۰ ساله را سرنگون و حکومت علوی، نبوی و فاطمی را بر سرکار آورند.
وی با اشاره به اینکه در ۲۲ بهمن اراده یک ملت پیروز شد، افزود: در ۲۲ بهمن یک رهبر دینی با پرچم دین، شعار دینی و پیروی از نهضت کربلا نهضت خود را به پیروزی رساند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: با تلاشهایی که در مسجد اعظم و حوزه علمیه فیضیه قم صورت گرفت انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و در سال ۵۷ به بار نشست.
وی بابیان اینکه حضور مردم ایران در روز ۲۲ بهمن سرنوشتساز و تعیینکننده است، تصریح کرد: حضور مردم در این روز دارای پیام بسیار مهم و تاریخی برای دشمنان این مرزوبوم خواهد بود.
ملت ایران در یک روز تلاش یکساله دشمنان را خنثی میکند
ولی نژاد اظهار کرد: دشمن برای اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار نشود کارهای زیادی را انجام داده است اما مردم با حضور خود تمام تلاشهای یکساله دشمنان را خنثی میکنند و اقتدار کشور در این روز نهادینهشده است.
وی افزود: با اتفاقاتی که اخیراً در کشور رخداده است ۲۲ بهمن امسال بسیار تماشایی و حامل پیامهای بسیار بزرگ است.
گلبانگ اللهاکبر در بیش از ۲۲۰۰ مسجد گلستان طنینانداز شد
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: همچنین با برنامهریزیهای انجامشده شامگاه شنبه ساعت ۲۱ همزمان با سراسر کشور تکبیر بزرگ ملت ایران در سراسر استان گلستان طنینانداز شد.
وی افزود: گلستان دارای بیش از دو هزار و ۲۰۰ مسجد است، که این مساجد همراه با اماکن مذهبی، هیئتهای مذهبی، مراکز قرآنی و تشکلهای دینی فریاد اللهاکبر را سر دادند.
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