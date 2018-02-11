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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۰۱

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس:

ملت در دفاع از انقلاب ثابت قدم هستند/راهپیمایی ۲۲بهمن نشان می‌دهد

ملت در دفاع از انقلاب ثابت قدم هستند/راهپیمایی ۲۲بهمن نشان می‌دهد

زنجان-نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود همه اشکالات و مشکلاتی که در سیستم‌های اداری وجود دارد، ملت بزرگ ایران همچنان در دفاع از انقلاب اسلامی ثابت قدم هستند.

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ملت ایران همواره در مقاطع مختلف حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و وفاداری خود را نسبت به این نظام نشان دادند، افزود: صاحب اصلی نظام و انقلاب مردم هستند و تا زمانی که مردم پشت رهبری هستند نظام هیچ آسیبی نخواهد دید. 

وی با بیان اینکه در حوادث دی ماه، دشمنان دچار توهم و خیال خام شدند، ادامه داد: حضور با بصیرت و قهرمانانه ملت ایران در صحنه دفاع از اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توطئه‌های بدخواهان ایران اسلامی را با شکست مواجه کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه با وجود همه اشکالات و مشکلاتی که در سیستم‌های اداری وجود دارد ملت بزرگ ایران همچنان در دفاع از انقلاب اسلامی ثابت قدم هستند و خللی در اراده ملت ایران وارد نمی شود، افزود: مردم همچنان پشتوانه انقلاب هستند و در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ثابت می‌کنند که خسته نشده‌اند و انقلاب با بالندگی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

احمدی با بیان اینکه با بیان اینکه ۲۲ بهمن یکی از  روزهای مهم و حساس در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، افزود: ملت بزرگ ایران در روز ۲۲ بهمن برای دفاع از آرمانها، ارزش‌ها و پاسداشت رشادت‌ها و حرمت خون شهدا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان باید خدمت و مدیریت درشان و تراز ملت بزرگ ایران را انجام دهند، افزود: تا زمانی که مردم پشتوانه نظام هستند این  انقلاب و نظام آسیب نمی‌بیند. 

احمدی به حضور گسترده مردم زنجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره کرد و گفت: حضور پرشور در این راهپیمایی تجدید میثاق با نظام و انقلاب است و مردم همه ساله در روز جهانی قدس و ۲۲ بهمن ماه با حضور خود اقتدار کشور را به جهانیان نشان می‌دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  مردم با حضور گسترده خود را راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می‌دهند که همچنان پشتیبان نظام هستند و به نظام و آرمان‌های نظام وفادارند، گفت: ملت ایران در هر برهه‌ای از مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند.

احمدی تصریح کرد: با حضور خود را این روز نمایش قدرتی را به دشمنان نشان می‌دهیم و استکبار بداند که پایداری نظام برای مردم دغدغه  است و ما هم مثل مردم در سیل خروشان در نمایش قدرت حضور خواهیم داشت.

وی ادامه داد: مردم همچنان پشتوانه انقلاب هستند و در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ثابت می‌کنند که خسته نشده‌اند و انقلاب با بالندگی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت بزرگ و ولایتمدار ایران با وجود همه مشکلات موجود به کشور به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب حول محور ولایت‌فقیه پایبند هستند، گفت: اتحاد، وحدت و انسجام حول محور نظام رهبری در جامعه ایران وجود دارد و ملت ایران توطئه‌های دشمنان را با شکست مواجه خواهند کرد.

کد مطلب 4224629

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