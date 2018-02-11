فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ملت ایران همواره در مقاطع مختلف حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی و وفاداری خود را نسبت به این نظام نشان دادند، افزود: صاحب اصلی نظام و انقلاب مردم هستند و تا زمانی که مردم پشت رهبری هستند نظام هیچ آسیبی نخواهد دید.

وی با بیان اینکه در حوادث دی ماه، دشمنان دچار توهم و خیال خام شدند، ادامه داد: حضور با بصیرت و قهرمانانه ملت ایران در صحنه دفاع از اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توطئه‌های بدخواهان ایران اسلامی را با شکست مواجه کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه با وجود همه اشکالات و مشکلاتی که در سیستم‌های اداری وجود دارد ملت بزرگ ایران همچنان در دفاع از انقلاب اسلامی ثابت قدم هستند و خللی در اراده ملت ایران وارد نمی شود، افزود: مردم همچنان پشتوانه انقلاب هستند و در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ثابت می‌کنند که خسته نشده‌اند و انقلاب با بالندگی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

احمدی با بیان اینکه با بیان اینکه ۲۲ بهمن یکی از روزهای مهم و حساس در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، افزود: ملت بزرگ ایران در روز ۲۲ بهمن برای دفاع از آرمانها، ارزش‌ها و پاسداشت رشادت‌ها و حرمت خون شهدا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان باید خدمت و مدیریت درشان و تراز ملت بزرگ ایران را انجام دهند، افزود: تا زمانی که مردم پشتوانه نظام هستند این انقلاب و نظام آسیب نمی‌بیند.

احمدی به حضور گسترده مردم زنجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه اشاره کرد و گفت: حضور پرشور در این راهپیمایی تجدید میثاق با نظام و انقلاب است و مردم همه ساله در روز جهانی قدس و ۲۲ بهمن ماه با حضور خود اقتدار کشور را به جهانیان نشان می‌دهند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم با حضور گسترده خود را راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می‌دهند که همچنان پشتیبان نظام هستند و به نظام و آرمان‌های نظام وفادارند، گفت: ملت ایران در هر برهه‌ای از مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند.

احمدی تصریح کرد: با حضور خود را این روز نمایش قدرتی را به دشمنان نشان می‌دهیم و استکبار بداند که پایداری نظام برای مردم دغدغه است و ما هم مثل مردم در سیل خروشان در نمایش قدرت حضور خواهیم داشت.

وی ادامه داد: مردم همچنان پشتوانه انقلاب هستند و در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن ثابت می‌کنند که خسته نشده‌اند و انقلاب با بالندگی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت بزرگ و ولایتمدار ایران با وجود همه مشکلات موجود به کشور به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب حول محور ولایت‌فقیه پایبند هستند، گفت: اتحاد، وحدت و انسجام حول محور نظام رهبری در جامعه ایران وجود دارد و ملت ایران توطئه‌های دشمنان را با شکست مواجه خواهند کرد.