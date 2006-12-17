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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۹:۱۲

اتحادیه اروپا از برگزاری انتخابات زودهنگام در مناطق فلسطینی استقبال کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اسقبال این اتحادیه را از درخواست ابومازن برای برگزاری انتخابات زودهنگام در مناطق فلسطینی اعلام کرد .

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"خاویر سولانا " در ادامه بیانیه خود آورده است : اتحادیه اروپا حمایت خود را از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده و از برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال می کند .

وی مدعی شد: انتخابات زودهنگام در فلسطین می تواند دریچه جدیدی را در مسیر برقراری ثبات در این منطقه باز کند .

"تونی بلر " نخست وزیر انگلیس نیز از درخواست ابومازن برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان حمایت کرد؛ وزیر امور خارجه اسپانیا نیز بر حمایت مادرید ازبرگزاری انتخابات زودهنگام در مناطق فلسطینی تاکید کرد.

این در حالی است که حماس در واکنش به درخواست ابومازن تاکید کرده است که برگزاری انتخابات زودهنگام مغایر با قانون اساسی فلسطین است و ابومازن هم حق انحلال پارلمان را ندارد.

کد مطلب 422463

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