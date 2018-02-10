آزادی ۱۴۳ زندانی جرایم غیرعمد / کمک ۱۲۱ میلیارد ریالی خیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیر کل زندان‌های کرمانشاه با نایب رئیس و اعضای اتاق بازرگانی کشور، با حضور خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات امنای ستاد دیه مرکز، رئیس اتاق بازرگانی و مدیرعامل ستاد دیه کرمانشاه برگزار شد.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و گرامی داشت یاد وخاطره امام راحل(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، ایام الله دهه فجر را تبریک گفت.

منصور بیگلری در ادامه ضرورت مشارکت خیران ونهادهای اجرایی مرتبط با هدف کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومحکومان مالی غیر کلاهبرداری را تبیین کرد.

وی با اشاره به اینکه علت بسیاری از جرایم بیکاری و نداشتن درآمدکافی است خاطرنشان کرد؛ استفاده ازظرفیت های موجود اقتصادی و تجاری در استان کرمانشاه به منظور توسعه اشتغال و رفع معضل بیکاری عامل موثری بر کاهش وقوع جرایم است.

مدیرکل زندان های کرمانشاه هم چنین به آزادی ۱۴۳ نفر از زندانیان با کمک خیران و تلاش اعضای ستاد دیه استان در سال جاری خبر داد و یاد آور شد؛۱۳۴نفر از زندانیان آزاد شده مرد و ۹ نفر از آنان زن هستند.

بابک ترابی مدیر عامل ستاد دیه کرمانشاه هم در گزارشی به اختصاص کمک ۱۲۱ میلیارد ریالی برای آزاد سازی زندانیان و محکومان مالی غیر عمد و غیر کلاهبرداری اشاره و از حمایت مالی و مشارکت خیران کرمانشاهی در امر خداپسندانه آزاد سازی زندانیان غیر عمد قدر دانی کرد.

در این نشست خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و میر محمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی استان تهران وعضو هیات امنای ستاد دیه مرکز و کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه هم در سخنانی برآمادگی مجموعه تحت نظارت برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان کرمانشاه تاکید کردند.