پروژه جدیدی در سال ۹۷ برای نیشابور تعریف نخواهیم کرد 

علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیاست کلی ما در بودجه سال ۹۷ شهرداری نیشابور،اتمام پروژه های نیمه تمام است و بنا نداریم پروژه جدیدی تعریف کنیم زیرا هزینه های پروژه های باقی مانده بسیار زیاد است.

وی افزود: همچنین بنا داریم پروژه هایی که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند را جمع بندی کنیم و به بهره برداری برسانیم.

شهردار نیشابور ابراز کرد: در سال ۹۸ به سمت پروژه های عمرانی جدید خواهیم رفت و امیدواریم که این پروژه ها بتواند باعث ارتقا نیشابور شود.

وی اظهار کرد: توسعه باید هم در مناطق کم برخودار و هم در مناطق برخودار باشد و این توسعه متوازن موجب رضایت شهروندان می شود.

نجفی بیان کرد: سرانه فضای سبز نیشابور بسیار پایین است به طوری که از استاندارهای کشور نیز کمتر بوده و این یک ضعف بزرگ برای شهر است.

وی گفت: با برنامه ریزی هایی که شده است بیشتر به مناطق کم برخودار و حاشیه شهر توجه خواهیم کرد و بنا داریم در سال ۹۷ برنامه های فرهنگی متفاوتی در سرای محله چهارده معصوم (ع) که یکی از مناطق کم برخودار شهر است داشته باشیم تا نگاه اجتماعی به این منطقه تغییر کند.