به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مساعد در حاشیه مراسم کلنگ زنی خانه کشتی مشکیندشت که عصر شنبه انجام شد، ضمن تبریک دهه فجر، با اشاره به اهمیت ترویج و اشاعه فرهنگ ورزش در جامعه، اظهار کرد: توسعه اماکن ورزشی از مهمترین اهداف شهرداری مشکیندشت است.
شهردار مشکیندشت در ادامه با اشاره به وجود نخبگان ورزشی در مشکیندشت، بر لزوم افزایش سرانههای ورزشی در سطح شهر تأکید کرد و گفت: امید داریم با ایجاد ساخت خانه کشتی در مشکیندشت شاهد جذب ورزشکاران به این شهر باشیم.
وی بابیان اینکه فرهنگسازی توسعه ورزش یکی از مهمترین برنامههای شهرداری مشکیندشت است، خاطرنشان کرد: این شهر یکی از شهرهای قهرمانپرور استان البرز است و این مهم نشان از اهمیت توجه به ورزش در مشکین دارد.
مساعد بابیان اینکه خانه کشتی مشکیندشت با هزار و ۳۰۰ مترمربع زیربنا دارای بخش اداری و ورزشی است، تأکید کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساخت این خانه در نظر گرفتهشده است که ۷۵۰ میلیون تومان در فاز اول و طی سال جاری توسط شهرداری به ساخت پروژه خانه کشتی مشکیندشت اختصاص مییابد و ۷۵۰ میلیون تومان نیز سال آینده برای تکمیل این پروژه اختصاص داده خواهد شد.
به گفته وی خانه کشتی مشکیندشت حداکثر تا ۱۵ ماه آینده بهرهبرداری میشود.
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