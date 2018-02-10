وقوع انفجار در ولایت ننگرهار افغانستان/ ۶ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، انفجار مین جاسازی شده در زمین بازی کریکت در ولایت ننگرهار واقع در افغانستان ۴ کشته و ۲ زخمی در پی داشت.

عطاء الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این باره اعلام کرد که این رویداد زمانی اتفاق افتاد که مسابقه میان دو تیم محلی کریکت در شهر «بتی کوت» این ولایت در جریان بود.

دو دانشجو و یک دانش آموز در میان کشته و زخمی ها هستند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.