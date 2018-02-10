وزارت اطلاعات فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در بیانیه ای با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خطاب به مردم تاکید کرد: فرزندان شما ملت عزیز در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد (وزارت اطلاعات)، همپای همه اقشار ملت فهیم و بزرگ ایران فردا در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد.

در بیانیه وزارت اطلاعات در خصوص راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

والفجر و لیال عشر والشفع و الوتر

ملت سلحشور و قهرمان میهن اسلامی

اکنون در شرایطی سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه ) را جشن می گیریم که دسیسه ها و توطئه ها ی مستمر استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل و دست نشاندگان منطقه ای آنها هرگز نتوانسته است کوچکترین خللی در عزم و اراده پولادین تان وارد کند و چه با شکوه است با لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی ) در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن ۲۲ بهمن شانه به شانه در حفظ ارزش های والای این نظام مقدس الهی پای فشرده و حماسه ی جاودان دیگری خلق نماییم و بر جهانیان این پیام رسا را گوشزد کنیم که امنیت پایدار، دستاورد سترگ شهدای گلگون کفنی است که به تأسی از سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام ) این میراث گرانسنگ را برایمان به ارمغان گذاشته اند، برماست که در حفظ و حراست از آن بکوشیم.

فرزندان شما ملت عزیز در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد( وزارت اطلاعات )، همپای همه اقشار ملت فهیم و بزرگ ایران فردا در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد.

برافراشته باد پرچم سه رنگ همیشه سرافراز جمهوری اسلامی ایران

وزارت اطلاعات»