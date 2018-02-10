هدفگذاری برای سرمایه گذاری۱۷ هزارمیلیارد تومانی دربخش انرژی استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در یک دهه آینده طرح های پتروشیمی مختلفی در استان اجرایی خواهند شد و صنایع تبدیلی نیز در کنار این ظرفیت ها دیده خواهد شد.

احمدی اظهار کرد: با بهره برداری از بیمارستان های مختلف در استان، استاندارد تخت های استان از متوسط کشوری فراتر رفته و با استاندارد های جهانی برابری می کند.

احمدی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از بیمارستان های هدفگذاری شده در استان، پیشرفت چشمگیری در حوزه تخت های استاندارد بیمارستانی استان ایجاد می شود.

احمدی با اشاره به پیشرفت کشور پس از انقلاب، تصریح کرد: رشد و توسعه کشور نسبت به قبل از انقلاب محسوس است و اگر توفیقی است برای ایران و ایرانی است و اگر کاستی وجود دارد باید برای رفع آن گام برداریم.

احمدی گفت: کشوری که تا دیروز پایگاه کشورهای منطقه بود، امروزه در کشورهای دیگر پایگاه دارد و قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران رشد کرده است و در حوزه های مختلف توسعه یافته ایم.

احمدی ابراز داشت: قدرت بازدارندگی ما در منطقه تحسین همگان را برانگیخته است، اما ترس دشمنان از موشک و زرادخانه نیست و ترس دشمنان از روی پای خود ایستادن و رشد ملت ماست.

احمدی رسانه ها را پیشران توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانست و ابراز داشت: انعکاس کاستی ها و نقد منصفانه توسط رسانه ها ضروری است.

وی افزود: همچنین تلاش برای رسیدن رسانه ها جایگاه واقعی خود، مورد تاکید است.

استاندار گفت: مؤلفه بارز جامعه مدنی داشتن رسانه پویاست و نقش رسانه ها در بالندگی جامعه محسوس است.

احمدی بر تزریق امید توسط رسانه ها به جامعه تاکید کرد و بیان داشت: بیان کاستی ها به نحوی که بر اساس نگاه سیاسی و فردی نباشد و تاکید بر حرکت به جلو و توسعه داشته باشد، ضروری است.

احمدی گفت: دشمن از مواجهه سخت افزاری با ایران اسلامی ناامید شده است و با تکیه بر جنگ نرم و فضای مجازی قصد ضربه زدن به کشور دارد.

وی افزود: اتحاد و همدلی و حرکت به سمت توسعه لازم است و این مهم نقشه دشمنان را خنثی خواهد کرد.

احمدی با توجه به اهمیت توسعه استان تصریح کرد: استان رشد هایی را در خود داشته است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و تحقق کاهش نرخ بیکاری و بهره گیری از ظرفیت ها برای اشتغال و توسعه با اتحاد و وحدت همه جانبه مورد تاکید است.

استاندار ابراز داشت: قرار گرفتن بین چند استان بزرگ، نزدیکی به بنادر، ظرفیت های انرژی، پوشش گیاهی و جاذبه های گردشگری و ... در استان یک توانایی بزرگ است و باید از این توانایی ها به نحو مطلوب استفاده کرده و به سمت توسعه گام برداریم.

وی وحدت نخبگان را در تحقق توسعه موثر دانست و بیان کرد: وصل و اتحاد حوزه های مختلف و جلوگیری از شکاف منطقه ای و طایفه گرایی از جمله نیازهایی است که رسانه می تواند در حصول آن تاثیر بسزایی داشته باشد.

احمدی نگاه های منطقه ای و قومی را یک آسیب دانست و گفت: باید محرومیت های مردم را ببینیم و بر اساس اهداف بزرگ برای رشد و بالندگی استان گام برداریم.

احمدی با اشاره به تغییرات مدیریتی در استان عنوان داشت: تغییر و تحولات با صبر و احترام انجام می شود و هدفگذاری آن برای سرعت بخشیدن به توسعه است که این مهم بازآرایی اصولی و کمک به فضای جدید را نیاز دارد.

استاندار با تاکید بر بهره گیری کامل از ظرفیت های زیرساختی تصریح کرد: دولت زیرساخت های مناسبی در اشتغال زایی محقق کرده است که باید به نحو مطلوبی برای پیشبرد اهداف از آن استفاده شود.

احمدی با بیان اینکه نگاه ها و برنامه ریزی ها بر کوچک سازی دولت است، عنوان کرد: بهره گیری از تسهیلات ارائه شده و زیرساخت ها برای اشتغالزایی ضروری است.

احمدی در پایان بر حضور پرشور و گرم اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد و از همه مردم برای شرکت و برگزاری هرچه باشکوه تر این راهپیمایی دعوت به عمل آورد.