پیگیری برای حل مشکل دو کارخانه بزرگ دوچرخه سازی و کاشی قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ایجاد منطقه اقتصادی قوچان در سطح کارشناسی وزرا، معاون اول رئیس جمهور و هیئت دولت طی شده است که برای تایید نهایی نیاز به تصویب مجلس دارد.

وی افزود : پروژه ایجاد پتروشیمی در قوچان نیز به مراحل نهایی رسیده و موافقت اولیه آن اخذ شده و وزارت صنعت نیز با آن موافقت کرده است . این پروژه در ایجاد تحول اقتصادی شهرستان دارای اهمیت است.

نماینده مردم قوچان در خصوص اقدامات انجام شده پروژه های شهرستان گفت: با پیگیری های نماینده شهرستان برخی از پروژه ها همانند میدان ورزش، مجتمع فرهنگی وهنری، پل پارک نشاط، مجتمع آموزش عالی سلامت، طرح ارتقای دانشگاه دولتی و پروژه گازرسانی در چند محور روستایی بخش مرکزی و باجگیران انجام شده و درحال اجرا است.

شوشتری در خصوص مشکلات دو کارخانه دوچرخه و کاشی طوس نیز گفت: مدیران عامل دو واحد درخواست تسهیلات بانکی داده اند که در این رابطه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک رفاه و کارگران صحبت و موافقت هایی جهت پرداخت وام صورت گرفته است.

وی افزود: البته مدیران عامل دوچرخه سازی و کاشی طوس باید وثیقه های لازم را به بانک ها ارائه و پیگیر موضوع شوند.

نماینده مردم قوچان به جذب سرمایه گذار در اجرای پروژه ملی اشاره کرد و گفت: پروژه آزاد راه مشهد، چناران به قوچان آغاز به کار کرده که پروژه ای ملی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان است. همچنین راه آهن مشهد، بجنورد و گرگان نیز در پیوست بودجه قرار گرفته است.