برنامه های توسعه روستایی نیازمند اصلاح و بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم نجفی عصر شنبه در مراسم معارفه که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: در مدیریت روستایی زمان آن رسیده تا در برخی برنامه ها بازنگری کنیم.

وی اضافه کرد: باید در سطوح ملی و استانی در برخی امور و برنامه ریزی ها و نیز تصمیم گیری ها تجدید نظر و بازنگری شود و با اصلاح موارد لازم به نتایج بهتری دست یابیم.

نجفی تصریح کرد: تغییرات و بازنگری خود را در سه محور اساسی شامل اشتغال و تقویت بینه اقتصادی روستاها، آموزش روستاییان و افزایش مشارکت مردم بنا نهادیم.

وی گفت: از کسب و کارهای نوپا در روستاها با جدیت حمایت خواهیم کرد تا توسعه روستا در بخش های مختلف محقق شود.

نجفی اضافه کرد: همچنین مصمم هستیم از استارت تاپها نیز حمایت کنیم و با پیوند تجارب گذشته و دانش روز گامی مناسب در مسیر توسعه روستا برداریم.

در ادامه کریم حبیبی انبوهی مدیرکل سابق روستایی استانداری قزوین گفت: در سال ۹۴ نقطه عطفی در تاریخ روستاهای استان شکل گرفت و با شعار یک مساوری ۱۲ کارهای انجام شده در یک سال معادل ۱۲ سال قبل بود.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: هرچند در توسعه روستایی کارهای زیادی صورت گرفت اما باید بپذیریم توسعه همه جانبه روستاها مستلزم یک سری الزامات است که باید تامین شود.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد هنوز برای برخی از مدیران ما توسعه روستایی دغدغه نیست و ما نیز هرچقدر فریاد زدیم متاسفانه کمتر نتیجه گرفتیم.

مدیر کل سابق دفتر روستایی استانداری قزوین یادآورشد: اگر توسعه علمی روستا جدی گرفته شود می توانیم شاهد توسعه روستایی کشور باشیم و این کار مستلزم همکاری همه جانبه مسئولان سایر بخشها و مشارکت خود روستاییان است.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه بانوی شایسته ای به این مسئولیت رسیده آمادگی دارم تجارب ۳۵ ساله خود را هر جا که لازم باشد در اختیار مدیریت جدید قرار دهم تا کارهای صورت گرفته در روستاها به نتیجه برسد.