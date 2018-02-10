مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر در آمل پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان عصر شنبه در آئین اختتامیه بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر "اکسین کاپ" که در آمل برگزار شد اظهار کرد مازندران سرزمین افتخارات ایران است و همواره شاهد افتخار آفرینی این استان و سرزمین هستیم و امیدواریم این قهرمانی تداوم داشته باشد.



معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ورزش یک صحنه ای برای توسعه دوستی ها است، ادامه داد: ما باید بتوانیم از این فرصت ها برای تداوم دوستی بین ملت و مردم باشیم.

احمدی با اشاره به اینکه شطرنج بازانی از ٢۴ کشور در این مسابقات حضور داشتند، افزود: از فدراسیون شطرنج و هئیت شطرنج و مسئولان شارستان آمل از برگزاری خوب این مسابقات تشکر می کنیم.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسابقات شطرنج را در ایران اسلامی آزاد کردند، گفت: اگر امروز شاهد چنین رویدادی هستیم و مسابقات بین الملی در ایران برگزار می شود حاصل نگاه دور اندیش امام خمینی (ره) بود که برای این ورزش فراهم کردند.

احمدی با تشکر از حضور نماینده مردم آمل در مجلس و نماینده مردم قائم شهر در مجلس گفت: نمایندگان در مجلس حامی ورزش و از حمایت کنندگان توسعه ورزش هستند.



به گزارش مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر ( اکسین کاپ ) با رقابت ٣۵٣ شطرنج باز داخلی و خارجی از ٢۴ کشور دنیا که از شنبه ۱۴ بهمن در مجتمع تجاری و رفاهی اکسین شهرستان آمل آغاز شده بود امروز شنبه ٢۱ بهمن ماه خاتمه یافت.