نفرات برتر مسابقات غریق نجات دهه فجر قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات غریق نجات گرامیداشت دهه فجر استان قم با شرکت ۷۰ نفر از منجیان غریق در بخش مردان در استخر خلیج فارس قم برگزار شد و نفرات برتر خود را شناخت.

در این مسابقات که عصر شنبه در استخر خلیج فارس قم برگزار شد منجیان غریق استخر نور عناوین برتر را درو کردند به طوری که مهدی زارعی از استخر نور مقام اول را به دست آورد و پس از زارعی، مجید حسین دیگر منجی استخر نور صاحب عنوان دوم شد و مقام سوم نیز به محمد عندلیب از همین استخر رسید.

در ماده ۱۰۰ متر شنا با مانع، نوبت به منجیان غریق استخر کوثر رسید که عناوین برتر را از آن خود کنند به طوری که محمد جواد عزیزی از استخر کوثر قهرمان شد و علیرضا اسماعیلی و کاظم برغمدی هر دو از استخر کوثر در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

در ماده ۴ در ۲۵ متر آزاد تیمی با مانع استخر کوثر با مدیریت غیاثی به مقام نخست رسید، استخر نور با مدیریت مشهدی دوم شد و استخر خلیج فارس با مدیریت جواهری به مقام سوم رسید.

در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم مواد انفرادی حکم و مدال قهرمانی و جوایزی نفیس و به تیم‌های برتر و اعضای شرکت کننده هم حکم، مدال و جام قهرمانی و جوایزی نفیس ازسوی هیئت نجات غریق و غواصی استان قم اهدا شد.

روح الله رمضانی، معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم در مراسم اهدای جوایز به نفرات برتر حضور داشت.

حسین اسماعیلی، رئیس هیئت نجات غریق و غواضی استان قم در پیامی از تمامی عوامل مشارکت کننده در برگزاری این مسابقات قدردانی کرد.