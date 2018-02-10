به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان عصر امروز در جمع فعالان اقتصادی استان یزد با اشاره به پیشینه یزد در زمینه تجارت اظهار داشت: یزد دارای بخش خصوصی پرکار، فعال و بردباری است و در زمره نخستین استان‌هایی به شمار می‌رود که در حوزه تجارت الکترونیک قدم گذاشته است.

وی بیان کرد: همواره از یزد این انتظار وجود دارد که در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی پیشتاز باشد زیرا همگان یزد را الگویی از سختکوشی می دانند.

نهاوندیان با بیان اینکه بخش خصوصی نقش اصلی اقتصاد کشور را بر عهده دارد، عنوان کرد: بخش خصوصی که قرار است سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد، باید جامع‌نگر، آینده‌نگر و تحلیل‌گر باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: مشکلات ما در مسیر تحول اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی کم نیست و اگر بخواهیم راه را به تنهایی طی کنیم، به طور قطع موفق نخواهیم شد بنابراین باید با اتحاد پیش برویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن، تجارت، آمار واحدهای نیمه تمام به بهره برداری رسیده، رشد داشته است و اینها گرچه همه کار نیست اما شاهدهای خوبی است برای رشد اقتصادی زیرا هنوز واحدهای مشکل‌دار صنعتی هم داریم.

نهاوندیان با اشاره به فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و بیان اینکه بیشترین مشکلات مربوط به مسائل بانکی بوده است، عنوان کرد: ما در سیستم بانکی یک آشفتگی جدی داشته ایم و اصلا قابل باور نیست که این درصد بالا از منابع بانک به دلیل تسهیلات معوقه بانکی و انحراف منابع قفل شده باشد که البته دود آن نیز به چشم تولید رفته است.

وی با اشاره به دلایلی که موسسات مالی متخلف برای دریافت سود بالا مطرح می کردند، افزود: کار به جایی رسید که ۲۵ درصد منابع و سپرده های مالی را جذب کردند که این شاخص آشفته‌ای در سیستم بانکی است و این مربوط به عملکرد دو دهه است.

نهاوندیان تصریح کرد: در این شرایط دولت تمام همت خود را گذاشت تا تورم را پایین بیاورد و زمانی که این اتفاق رخ داد، به طور طبیعی سود بانکی باید پایین بیاید اما در کمال تعجب با این امر مواجه شدیم که تورم کاهش یافت اما سود بانکی تغییر نکرد.

وی خاطرنشان کرد: سیستم اکنون چالاکی و توانایی خود را برای رونق اقتصادی از دست داده است و خونی که باید در رگ‌های تولید حرکت کند،‌ خشکیده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: سیستم بانکی ما باید با تمام قوا در خدمت تولید ملی قرار گیرد و هزینه مالی برای تولید کشور باید پایین بیاید.

نهاوندیان بیان کرد: ایجاد فرصت وظیفه دولت بوده و استفاده از فرصت وظیفه بخش خصوصی است و قرار است دولت چند طرح از جمله بازآفرینی شهری را در اولویت قرار دهد که این طرح یک فرصت عظیم نه تنها برای رونق بخش مسکن بلکه برای همه رشته های مرتبط است.

وی با اشاره به آثار مثبت اجتماعی این طرح بیان کرد: از نظر اقتصادی نیز رونق و اشتغالزایی قابل توجهی بالای ۲۰۰ هزار مورد در سال می تواند ایجاد کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور، یکی دیگر از طرح‌هایی که توسط رئیس جمهور مطرح شد را طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور اعلام کرد و افزود: عزم این است که کل ناوگان حمل و نقل کشور ظرف سه سال نوسازی شود و دولت هم قرار نیست در این زمینه هیچ سرمایه گذاری انجام دهد بلکه از محل دود هوا قرار است تامین شود.

نهاوندیان ادامه داد: قرار است سرمایه این اقدام از محل ذخیره سوخت حاصل از صرفه جویی با همکاری وزارت نفت تامین شود.