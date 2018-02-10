۸۱۰ میلیارد تومان پروژه کشاورزی در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امشب در گفتگوی خبری اظهار داشت: در آستانه ورود به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و خوشبختانه ایران اسلامی اکنون جایگاه بی بدیلی در منطقه و جهان دارد.

وی گفت: مردم سالاری دینی، استقلال و آزادی از مهمترین دستاوردهای پیروزی شکوهمند اسلامی است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی یک انقلاب مردمی است و خوشبختانه مردم مشارکت بالایی در مدیریت کشور دارند، تصریح کرد: مردم ایران اسلامی نشان داده اند که هر وقت نیاز باشد در صحنه حضور پیدا می کنند

وی افزود: اکنون مردم اگر از عملکرد مسئولان راضی نباشند آزادانه از آنها انتقاد می کنند و این نشان می دهد که مردم ناظر بر عملکرد مسئولان هستند.

وی با بیان اینکه ایران ترکیبی از اقوام مختلف است و این را با نگاهی به تاریخ کهن این سرزمین می توان دید، گفت: هر زمانی خطری این آب و خاک را تهدید کرده همین اقوام در قالب یک امت با همبستگی از کیان نظام اسلامی دفاع کرده و می کنند.

با جدیت همه مسئولان استان دنبال تصویب منطقه آزاد مهران هستیم

سلیمنی دشتکی اظهار داشت: اقوام ایرانی در هشت سال جنگ تحمیلی با دفاع از کشور خود نشان دادند که عاشق این آب و خاک هستند.

استاندار ایلام افزود: خوشبختانه با توسعه بخش کشاورزی، صنعت ، پتروشیمی، زیرساخت های حوزه راه و مزیت مرز در استان ایلام این استان در حال توسعه است.

وی گفت: با جدیت همه مسئولان استان دنبال تصویب منطقه آزاد مهران هستیم و با تصویب این منطقه در مجلس شورای اسلامی شاهد شکوفایی اقتصاد و توسعه در استان خواهیم بود.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه با پیگیری های انجام شده خوشبختانه اعتبارات خوبی به استان تزریق شده است، بیان داشت: در صدد هستیم که مرتب از مسولان ارشد کشور برای سفر به استان دعوت کنیم.

وی گفت: در دهه فجر ۸۱۰ میلیارد تومان پروژه بخش کشاورزی در استان افتتاح شد.

وی ادامه داد: ۱۸۰ میلیارد تومان پروژه بخش راه در استان افتتاح شد.

استاندار ایلام بیان داشت: تسهیلات اشتغالزایی روستایی با کارمزد ۴ الی ۶ درصد در دست اقدام است.