دزفول میزبان جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان شد

نادر سعادتی فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره منطقه ای تئاتر کودک و نوجوان از پنجم تا هشتم اسفندماه در دزفول برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره گروه های نمایش هشت استان خوزستان، ایلام، لرستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمر، چهارمحال و بختیاری، همدان و اصفهان حضور خواهند داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد دزفول عنوان کرد: تاکنون ۶۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که توسط هیئت داوران بازبینی و بر اساس ظرفیت جشنواره تعدادی از آنها انتخاب می شوند.

سعادتی فرد با بیان اینکه تاکنون دو نمایش از دزفول به این جشنواره معرفی شده است، گفت: زمان و مکان اجرای نمایش ها متعاقبا اعلام خواهد شد.