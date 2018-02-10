مستندسازی تصویری خاطرات روحانیون در اوایل انقلاب آغاز شد

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نقش خطبا و مجالس مذهبی و هیئت ها در پیروزی انقلاب اسلامی غیرقابل انکار است، اظهار داشت: روحانیون و در رأس آنها امام خمینی (ره) و در یزد آیت‌الله صدوقی، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری نظام مقدس اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی ایفا کردند.

وی بیان کرد: همچنین نقش مجالس مذهبی و روحانیون که اعلامیه های امام راحل را به گوش مردم می رساندند، مهم و حیاتی بود و بسیاری از این اعلامیه ها در مجالس عزاداری به گوش مردم رسانده می شد.

حسینی ادامه داد: هیئت های عزاداری هم در پیروزی انقلاب نقش بسزایی داشتند به گونه ای که با علم و پرچم خود در تظاهرات اوایل انقلاب شرکت می کردند که لازم است در این زمینه خاطرات و نقش های این حوزه به گوش جوانان برسد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مستندسازی تصویری خاطرات روحانیون و مسئولان هیئت ها در اوایل انقلاب آغاز شده است.

حسینی ادامه داد: کار تصویربرداری از بیش از ۳۰ نفر از آنها به اتمام رسیده و در مرحله بعد تدوین می شود و به صورت مستند از شبکه های سیما پخش می شود.

مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران بیان کرد: این خاطرات به صورت مکتوب چاپ می شود تا همه بتوانند از آنها استفاده کنند.