مرکز غربالگری و تشخیص سرطان در شهرستان خمین بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه و آخرین روز از دهه مبارک فجر، مرکز غربالگری و تشخیص سرطان خمین در ۷۰۰ متر مربع و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین در آیین بهره برداری از این پروژه درمانی اظهار کرد: مرکز غربالگری و تشخیص سرطان که امروز به بهره برداری رسید سه نوع سرطان سینه، روده بزرگ و دهانه رحم را پوشش می دهد و تجهیزات این مرکز نیز از سوی وزارت خانه تامین می شود.

جواهری بیان کرد: در خمین سالانه ۲۵۰ نفر به بیماری سرطان مبتلا می‌شوند که می‌توان با غربالگری، از بیشتر این سرطان‌ها جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: دو پروژه دیگری که همزمان به بهره برداری رسید، نوسازی و بهسازی بخش رختشوی خانه بیمارستان امام خمینی (ره) با زیربنای ۲۴۰ مترمربع و با اعتبار دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و بهسازی و نوسازی بخش زنان و زایمان در ۱۷۴ مترمربع، با ظرفیت ۱۲ تخت و اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: طی یک سال اخیر، بهسازی و نوسازی فاضلاب بیمارستان امام خمینی(ره) خمین با بیش از ۳۰۰ متر مربع زیر سازی و با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین بازسازی و تجهیز بخش رادیوگرافی دیجیتال و اتاق سونوگرافی در ۷۰ مترمربع و با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در بخش درمانی انجام شده است

جواهری اظهار کرد: طی یک سال اخیر، ۲۰ میلیارد ریال برای احداث، تجهیز، بهسازی و نوسازی پروژه های درمانی شهرستان خمین در بیمارستان امام خمینی (ره)، هزینه شده است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین بیان کرد: ضریب اشغال تخت در بیمارستان امام خمینی(ره) در شهرستان خمین، از ۶۱.۱ درصد در سال ۹۴، به ۷۵.۳ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

جواهری خاطر نشان کرد: با احداث ساختمان جدید کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) و جذب متخصصین جدید توسط دانشکده علوم پزشکی خمین، تعداد بیماران پذیرش شده در کلینیک تخصصی از ۴۱ هزار و ۷۸۷ نفر در ده ماهه ابتدای سال ۹۴، به ۸۲ هزار و ۸۴۴ نفر در مدت مشابه سال ۹۶ رسیده که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.