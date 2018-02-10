به گزارش خبرنگار مهر، غریب منوچهری شامگاه شنبه در حاشیه اکران فیلم های جشنواره فجر در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در ۹ روز گذشته ۳۰ سانس فیلم داشتیم که به طور میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تماشاگر و در برخی سانس ها تا ۵۰۰ نفر حضور داشتند.

وی افزود: در بخش فیلم های کودک و نوجوان نیز پنج هزار تماشاگر داشتیم و به حدی استقبال بالا بوده که سانس فوق العاده اجرا کردیم.

معاون سینمایی ارشاد اسلامی استان ادامه داد: در صورتی که حتی کمترین میزان تماشاگر هر سانس محاسبه شود بیش از ۱۰ هزار اردبیلی به تماشای فیلم ها نشسته اند.

به گفته منوچهری با توجه به تداوم اکران فیلم در ۲۲ بهمن فعلا آمار دقیق اکران و حضور تماشاگران محاسبه نشده است.

وی متذکر شد: امسال استقبال از فیلم های جشنواره فیلم فجر در استان اردبیل به مراتب بیشتر بوده و آموزش و پرورش نیز در حضور دانش آموزان برای تماشای جشنواره همکاری مطلوبی داشته است.

معاون سینمایی ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: تبلیغ این دوره جشنواره بیشتر در فضای مجازی و از طریق رسانه ها انجام شده و صدا و سیما نیز هر روز اشاراتی به این رویداد داشته است.