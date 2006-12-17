نوروز کهزادی درگفتگو با خبرنگار مهر درخصوص توانایی شرکت‌های بیمه داخلی برای پوشش ریسک پالایشگاه‌ها و نیروگاه های کشورگفت : سرمایه شرکت های بیمه داخلی اعم از دولتی و خصوصی پایین است، بنابراین درخواست بیمه مرکزی از وزیر اقتصاد افزایش سرمایه شرکت های بیمه دولتی توسط دولت است ، همچنین از سهامداران شرکت های بیمه خصوصی نیز درخواست افزایش سرمایه کرده ایم.

نوروز کهزادی با اشاره به گفته وزیر اقتصاد مبنی براین که شرکت های بیمه به علت پایین بودن سرمایه نمی توانند تمام پوشش ریسک پالایشگاه ها و نیروگاه های کشوررا برعهده بگیرند، تصریح کرد: هر شرکت بیمه برای پوشش هر ریسکی اجازه ندارد بیش از 20 درصد سرمایه خود را در نظر بگیرد، زیرا ممکن است یک پوشش بیمه بیش از این میزان منجر به از دست دادن تمام سرمایه یک شرکت بیمه شود.

به گفته وی، درمدیریت ریسک هر شرکت بیمه اجازه منظور کردن بیش از 20 درصد سرمایه خود را ندارد و چنانچه سرمایه این شرکت بیمه پایین نیز باشد، رقمی که می تواند پوشش دهد بسیار پایین خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از شرکت های بیمه خصوصی درخواست افزایش سرمایه کرد و افزود: با این افزایش سرمایه این شرکت ها می توانند از بازار خلاق و بکری که در بیمه کشور وجود دارد سود ببرند.

وی افزایش سرمایه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی را باعث افزایش توان بیمه کردن شرکت های بیمه داخلی کشوردانست و تصریح کرد: در حال حاضر تمام پالایشگاه ها ، نیروگاه های و شرکت های پتروشیمی کشور تحت پوشش بیمه های داخلی است منتهی بخشی از این پوشش ها به صورت اتکایی با شرکت های بیمه خارجی است، زیرا ظرفیت شرکت های بیمه داخلی اجازه عدم استفاده از این پوشش ها را به ما نمی دهد.

کهزادی به تمایل بیمه گران اتکایی خارج از کشور برای کمک به شرکت های بیمه داخلی برای پوشش ریسک پالایشگاه ها و نیروگاه ها ایران اشاره کرد و گفت : با این وجود به هر میزان که سرمایه شرکت های بیمه داخلی افزایش یابد ، سهم شرکت های بیمه داخلی در این پوشش ها افزایش خواهد یافت.