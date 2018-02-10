حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن یک وظیفه شرعی، انسانی و انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در پایان دروس خارج اصول و فقه خود ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: اولین نکته این است که حفظ این نظام و این انقلاب یکی از مهمترین واجبات برای ما است، برای همه ایرانیها و برای همه مسلمانها، چه شیعه و چه سنی، حتی آنهایی هم که در خارج از ایران هستند اگر به یک طریقی بتوانند این نظام و این انقلاب را تقویت کنند، بر اساس موازین فقهی، بر آنها هم واجب است.
وی افزود: منتهی برای روحانیت یک وجوب مؤکدی دارد، یعنی حراست و مراقبت از انقلاب برای اینکه آسیب نبیند، این برای روحانیت یک وجوب مؤکدی دارد، حالا منشأ این وجوب میتواند امور مختلفی باشد، ما توانستهایم به برکت این انقلاب دین را به دنیا معرفی و در جامعه بشری به اجرا در بیاوریم و در همه ابعاد مورد توجه قرار بدهیم.
استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: به حول و قوه الهی توانستیم دین را از آن انزوایی که داشت در قبل از انقلاب، خارج گردانیم، امروز کسی نمیتواند منکر این مطلب شود که آگاهیهای دینی مردم به مراتب نسبت به قبل از انقلاب بیشتر شده، مردم آگاهیشان همان طوری که رشد سیاسی زیادی پیدا کردند اطلاعات علمی و آگاهیهای دینیشان هم قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و این خودش شواهد و قرائن زیادی دارد.
وی بیان داشت: حالا دین که وقتی به صحنه میآید نگهبانان دین، پاسداران دین روحانیت هستند. لذا روحانیت نمیتواند بگوید ما وظیفهای نداریم این امانتی که امروز محقق شده و دین امروز این چنین عرضه شده را باید با انحاء و اقسام تلاشها مراقبت کنیم تا دین درست بیان شود، درست به میدان بیاید، خودمان قبل از هر قشری عامل به او باشیم.
آیت الله فاضل لنکرانی اظهار داشت: شما ببینید این بُعد سیاسی دین که به میدان آمده مقابله با ظلم، امروز در دنیا چه کرده؟ خود همین مقابله با ظلم اگر خدایی نکرده این انقلاب نبود، امروز ظلم در دنیا چه میکرد! چه غوغایی داشت؟ واقعاً انقلاب ظالمین را، حالا در رأسشان آمریکا و رژیم صهیونیستی، بعد هم اذناب اینها، اینها را زمینگیر کرد، یعنی کاملاً اینها را متوقف کرد نه تنها متوقف کرد در درون خودشان هم اینها را ضعیف کرده.
وی افزود: حالا اگر چنین انقلابی نبود اینها امروز بر همه کشورهای اسلامی حکومت داشتند، بر همه بشریت حکومت داشتند، داعیه جهانی بودن را از دههها گذشته دارند و الآن هم به فکر باطل خودشان را دارند دنبال میکنند، واقعاً ما باید قدر بدانیم، دین به میدان آمده، در صحنه جهانی مطرح شده، امروز گرایش به اسلام چقدر در دنیا زیاد شده؟ در خود آمریکا اینطوری که الآن میگویند در چند دهه دیگر دین اسلام یک رشد عجیبی خواهد داشت در خود اروپا هم همینطور و اینها از این مسئله وحشت کردند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: مجموعه روحانیت وظیفهشان نسبت به حراست انقلاب و حفظ آن روز به روز زیادتر میشود. این نکته را به این جهت عرض میکنم که در این هفتههای اخیر یا ماههای اخیر این زمزمه در رسانهها و در بعضی از مجموعهها میشود که روحانیت باید آرام آرام به حوزههای علمیه برگردند، دارند تصریح میکنند و اینها که این حرف را میزنند با اساس دین مخالف هستند ولو خودشان هم توجه نداشته باشند، اینها نمیخواهند دین مطرح باشد.
وی تأکید کرد: روحانیت که به حوزهها برگردد یعنی یک حکومت غیر دینی بیاید، البته اینها میگویند حکومت دینی باشد ولی شما دخالت نکنید! این یک تناقض است، مگر امکان دارد حکومت دینی باشد اما روحانیت خودش را کنار بکشد، این اصلاً معنا ندارد. کنار کشیدن روحانیت یعنی یک حکومت غیر دینی بر سر کار بیاید.
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