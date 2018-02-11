شکوه اقتدار، همبستگی مردم قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن متجلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی مردم بصیر و انقلابی استان قزوین با درک شرایط حساس کنونی وبرای پاسخ دادن به یاوه گویی های استکبار و دشمنان ایران اسلامی بار دیگر حماسه آفریدند و با آمدن به صحنه نشان دادند در مسیر آرمانهای خود تا پای جان ایستاده اند.

مردم استان قزوین امروز در جای جای شهرها، روستاها و بخشها با سردادن شعارهای انقلابی آمدندتا بگویند دست از شهدا نمی کشند و همواره در صحنه هستند.

خیابانهای شهر قزوین امروز مملو از جوانان، نوجوانان، سالخوردگان، زنان و مردانی بود که خودجوش آمده بودند تا پیام انقلابی خود را با شعارهای کوبنده به جهانیان منتقل کنند و بگویند ایران را دوست دارند و به رهبری عشق می ورزند.

امروز مراسم راهپیمایی علاوه بر شهر قزوین درهمه شهرستانها، بخش ها و مناطق و روستاهای استان نیز با حضور پرشور مردم برگزار شد.

در قزوین مردم از سه مسیر خود را به میدان آزادی و خیابان شهدا رساندند تا در این حماسه تاریخی شرکت کنند.

حضور گروههای مختلف مردم با میدان داری نماینده ولی فقیه و امام جمعه، استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاههای اجرایی، کارمندان، کارگران، ورزشکاران، سالمندان، هنرمندان، خبرنگاران، عکاسان، فیلمبرداران همه آمدند تا خروش ملت ایران را در نمایشی بزرگ و حماسی نشان دهند.

بیست و دوم بهمن ماه، بانگ رهایی ملتی ستمدیده از ظلم و بیداد رژیمی وابسته بود و ندای حق طلبان در فراسوی زمان به طنین درآمد.

بیست و دوم بهمن ماه میعادگاه انقلابیون و مردمی همیشه در صحنه و بصیر برای نمایش اراده ای ملی و همایش انقلابیون در مقابل دشمنان است.

امروز بی تابی خیابانهای شهر در شمارش معکوس گامهای مردم بصیر ما فزونی گرفت.

شما مردم بار دیگر با گامهایتان خورشید را برای دیگران تفسیر کردید و ناب ترین جلوه عبادت با راهپیمایی باشکوه مردم به نمایش گذاشته شد.

در بیش از پنج هزار نقطه در میهن اسلامی در جای جای شهرها، روستاها، بخشها و مناطق مردم به خیابانها آمدند تا بگویند همچنان برای سربلندی ایران اسلامی و صیانت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایستاده اند و در حفظ نظام هیچگاه غفلت نخواهند کرد.

راهپیمایی بیست و دوم بهمن در همه شهرستانهای قزوین، تاکستان، آبیک، بویین زهرا و آوج نیز با حضور گسترده مردم برگزار شد.

این مراسم همچنین در قزوین، کوهین، آقا بابا، اقبالیه، الموت غربی و شرقی، رجایی دشت، معلم کلایه، شهرستان البرز در الوند، محمدیه، بیدستان، شریفیه، در شهرستان تاکستان، ضیاء آباد، خرمدشت، نرجه، فارسجین، اسفرورین، یحیی آباد، روستای خورهشت، کندر، قمیک، کنشکین، نیکویه، لوشکان، خرم آباد، اک، دیال آباد، قرقسین، ولازجرد، کهک، محمودآباد خرزوان، چوزه، قرمز آباد، حیدریه، رادکان، قاسم آباد، پناه آباد، شهرستان بوین زهرا، شال، سگزآباد، دانسفهان، ارداق، شهرک مدرس، شهرک عصمت آباد، شهرک آراسنج، روستای زیرن آباد، سخص آباد، رحمت آباد بزرگ، شهرستانک، شهرستان آوج، روستای اردلان، کلنجین، آبگرم، شهید آباد، حصار ولیعصر، شهرستان آبیک، قشلاق، خاکعلی، زیاران، برگزار شد.

ا

امروز همه آمدند تا با شهدا، امام راحل، مقام معظم رهبری بیعت کنند وبگویند «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر ستمگر»، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.

مردم آمدند تا بگویند اینجا ایران اسلامی و سرزمین غیورمردانی است که برای دفاع از کشورشان همواره در صحنه حاضرند و با یک اشاره رهبرشان نه در خیابان که در مرزهای کشور آماده اند تا با دشمن بستیزند.

مردم آمدند تا بگویند هیچگاه از سختی ها خسته نمی شوند و با همان روحیه انقلابی روزهای اول انقلاب در برابر تحریم ها، توطئه ها، ناملایمات و نامهربانی ها ایستاده اند و مصمم هستند تا انقلابشان را به مهدی موعود بسپارند.

امروز و در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی برگ زرین دیگری در تقویم انقلاب اسلامی رقم خورد. دوران بالندگی انقلاب مبارک.

