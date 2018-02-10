انقلاب اسلامی ایران برخاسته از قرآن و اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران برخاسته از قرآن و اهل بیت(ع) بوده و خاستگاه اصلی آن دین مبین اسلام است امروز انقلاب اسلامی ایران پس از ٣٩ سال که از عمر پرشکوه اش می‌گذرد توانسته است به رغم تمامی تحریم ها وتوطئه‌هایی که امریکا و هم پیمانانش از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بر علیه ملت مقاوم و انقلابی ما در شکل‌ها و ترفندهای مختلف طراحی و اجرا نموده اند فایق آمده و مردم ولایت مدار ایران اسلامی با نثار خون خود و قرزندانشان در عرصه های مختلف از انقلاب اسلامی شان حراست و پاسدارای نموده اند.

در این بیانیه آمده است: بی شک تنهارمز موفقیت مردم ایران چیزی جز ولایت پذیری و اتحاد در برابر بدخواهان این انقلاب و ایادی استکبار نیست که با بصیریت و هوشیاری مردم به ثمر نشسته است.

در این بیانیه آمده است: یوم الله ٢٢ بهمن ماه روزی است که ولایت پذیری، خود باوری، ظلم ستیزی، مردم سالاری و عدالت خواهی ملت بزرگ ایران به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به بار نشست دهه فجر در حقیقت مقطع رهایی ملت ایران و آن نقطه عطف وبخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است در طلیعه‌ی روزهای درخشان فجر از همه چیز شایسته‌تر تکریم شهیدان و خضوع در برابر روح فداکار آنهاست.

در این بیانیه آمده است: در همین راستا ادارۀ کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی از عموم مردم متدین و همیشه در صحنه استان بویژه روحانیت معظم، خانواده های محترم شاهدوایثارگر، هیئات مذهبی و تشکلهای دینی، انجمنهای اسلامی(مساجد، ادارات، کارخانجات، مراکز درمانی، اصناف، بانک هاو ...)، کانونهای دینی – فرهنگی، فعالان قرآنی و عموم مردم غیور استان دعوت می نماید تا ضمن بیعت مجدد با آرمانهای بلند رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بار دیگر هم صدا با مردم سراسر ایران اسلامی در راهپیمائی پر شکوه و پرافتخار یوم الله ۲۲ بهمن شرکت نموده حماسه دیگری خلق کنند.