دانشگاهیان در ۲۲ بهمن با امام و شهدا میثاقی دوباره خواهند بست

محمدرضا حبیبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و دعوت از دانشگاهیان استان برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی است و یکی از دستاوردهای مهم انقلابی است که در بهمن ۵۷ به ثمر نشست.

وی بیان کرد: امروز ما اعضای خانواده دانشگاه آزاد اسلامی در استان کرمانشاه اعم از مسئول، استاد، کارمند و دانشجو از برکات این دانشگاه که نهادی انقلابی است استفاده می‌بریم و چه خوب است که در قدردانی و قدرشناسی از این دستاورد بزرگ علمی، آموزشی و پژوهشی انقلاب اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن در سال ۹۶ که در پیش است دوشادوش سایر اقشار ملت ایران اسلامی و مردم فهیم کرمانشاه حضور داشته باشیم.

دکتر حبیبی کرد: ضمن حضور در راهپیمایی بزرگ یوم الله ۲۲ بهمن و گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که به فرمایش مقام معظم رهبری «امسال، تماشایی خواهد بود»، در آغاز چهلمین سال از عمر انقلاب با امام (ره) و شهدا تجدید میثاقی دوباره خواهیم بست.